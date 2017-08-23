Внук Пугачевой в трусах заорал диким голосом перед иконой

Никита Пресняков шокировал фанатов. Впрочем, не только манерой пения, но и "старческим" интерьером.

Никита Пресняков показал поклонникам, как занимается вокалом. "Расщепление голоса – прием пения, при котором к чистому звуку примешивается известная доля другого звука, нередко представляющего собой немузыкальный звук, то есть шум", – пояснил он происходящее поклонникам.

И правильно сделал, потому что со стороны орущий дурным голосом парень в трусах смотрится как минимум странно. Подписчики страницы расшумелись: "Расщипление опасно для связок! Это как в авто постоянно давить педаль на пониженной, движку – конец!", "Хватит орать!", "Как же он тащится от своего пения", "Зачем перенимать манеру Честера (покойный вокалист группы Linkin Park Честер Беннингтон – Прим. ред.)? Разве cover это подразумевает? Даже грустно стало", "Не жалеешь связок, батенька!", "Никита, я хорошо к тебе отношусь, но что-то не так. Мне кажется, тебе надо прислушаться к человеку, который рядом с тобой, я про твое творчество. Без обид".

Публикация от Nikita Presnyakov (@npresnyakov) Авг 23 2017 в 1:20 PDT

Поразила фанатов и обстановка в квартире. "А что за старческий древний интерьер?", "Хрусталь в стенке отличный!", "На фоне икон круто смотрится", – глумятся пользователи.

Напомним, что в 2014 Никита Пресняков создал группу MULTIVERSE, которая записывает альтернативную музыку. Команда позиционирует себя как раздвигающая границы привычного трехмерного пространства, выходящая за его рамки. Именно поэтому было выбрано название, означающее бесконечное количество всех возможных существующих вселенных.