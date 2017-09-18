Неожиданные подробности кровавой драки Глинникова с невестой

Скандальная история о драке звезды сериала "Интерны" и шоу "Холостяк" Ильи Глинникова и его возлюбленной Екатерины Никулиной обрастает неожиданными подробностями. Якобы у актера сдали нервы из-за частых загулов невесты.

Все началось с того, что в воскресенье, 17 сентября, Илья Глинников попал в больницу после драки со своей девушкой Екатериной Никулиной, когда якобы пытался выгнать ее из квартиры. Как оказалось, актер давно был недоволен их совместной жизнью. Никулина, как утверждают в близком окружении Глинникова, не работает и живет за счет актера. Кроме того, она позволяла себе возвращаться домой в очень позднее время. По этому поводу между молодыми людьми часто возникали ссоры.

Собственно, так случилось и на этот раз. Никулина вернулась домой в недопустимое время, вероятно, после ночной вечеринки, да к тому же была еще и пьяна. Ожидавший избранницу Глинников, будучи в крайне нервном состоянии, тоже выпил. Когда Екатерина наконец появилась дома, Илья немедленно указал ей на дверь, в результате случилась ссора, которая переросла в серьезную драку.

Публикация от Ilya Glinnikov/Илья Глинников (@glinnikov1st) Авг 2 2017 в 2:22 PDT

По словам родных Глинникова, Никулина разбила ему все лицо, а сама получила лишь пару синяков. Екатерина якобы бросала в Илью не только предметы кухонной утвари и бутылки, но и технику: планшеты, телефоны. Как утверждает "Московский комсомолец", после конфликта квартира оказалась в плачевном состоянии. Драка влюбленных была настолько ожесточенной, что в жилище везде остались следы крови.

Публикация от Ilya Glinnikov/Илья Глинников (@glinnikov1st) Июл 8 2017 в 1:34 PDT

Первым пришел в себя Глинников. Якобы он связался с родными, которые днем примчались к нему на квартиру. Они же вызвали скорую. Карета увезла Илью и Екатерину в НИИ Склифосовского. У Глинникова, кроме сотрясения мозга, оказался рассечен лоб, образовались синяки под глазами, а также обострилась старая травма колена. В итоге, Илью положили в отделение травматологии.

А вот Екатерина от пребывания в больнице отказалась. Ей тоже диагностировали травму головы. Говорят, Глинников теперь раздумывает, писать ли ему заявление на Никулину. Все зависит от ее дальнейшего поведения. Актер готов написать на нее заявление в том случае, если она не покинет его квартиру и продолжит нарываться на разбирательства.

Интересно, что официальный представитель Ильи Глинникова опроверг информацию о драке и госпитализации, заявив, что популярный актер якобы находится в Грузии и все у него хорошо. Кстати, на своей страничке в социальной сети Instagram Илья делал публикацию три дня назад, указав локацией Тбилиси.