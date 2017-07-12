Почему жена не смогла родить Олегу Яковлеву
Александра Куцевол оставалась рядом с Олегом Яковлевым пять лет, хотя знакомы они были дольше. Их связывали не только деловые (Саша работала у Олега администратором, пиарщиком, костюмером, водителем), но и личные отношения. Куцевол была женой певца. Правда, жили они в незарегистрированном браке.
"А зачем? – задала она риторический вопрос корреспонденту Dni.Ru. – Чтобы хвастаться штампом в паспорте? Это ничего не меняет в отношениях. Если любишь человека, все формальности уходят на второй план. Олег всегда говорил, что, если нам хорошо вместе, этого вполне достаточно. Если бы у нас родились дети, возможно, пришлось бы юридически что-то оформить – материальный мир диктует свои условия. Знаете, мне от Олега ничего не было нужно в материальном плане. Я никогда не сидела на его шее, потому что работаю с 15 лет".
Ответила Куцевол и на интересующий многих вопрос, почему она все-таки не родила Яковлеву. "Мы странно относились к детям и не особенно обсуждали возможность их иметь. Даже мечтали, чтобы курсировали самолеты чайлдфри (без детей на борту. – Прим. ред.). Но, думаю, отцом Олег стал бы хорошим. Он находил общий язык с любым малышом, потому что сам был большим ребенком. А детей ведь не обманешь..." – цитирует Александру журнал "Антенна".
Напомним, что Олег Яковлев скоропостижно скончался 29 июня от двусторонней пневмонии. Артисту было всего 47 лет.
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