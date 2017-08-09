Максакова высказалась о романе с Саакашвили

Оперная дива, вдова убитого в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова рассказала о своей личной жизни. Также певица прокомментировала изъятие у нее по решению суда драгоценностей и арест имущества ее бывшего супруга в связи с делом о мошенничестве.

Слухи о романе Максаковой с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили появились после того, как певица пришла на эфир программы, которую политик вел на одном из украинских телеканалов. По словам женщины, они действительно общались, но не более того.

"Я его видела всего несколько раз. Мне было интересно с ним пообщаться. Я сидела в ВИП-секторе "Евровидения". Он пришел туда с ребенком. Предложил поучаствовать в этой передаче. Вот и все", – цитирует Марию сайт "Комсомольская правда". "Мы еще долго выбирали день, потому что он уезжал потом. В конце концов сняли передачу… Меня все время пытаются ввязать в какой-то политический процесс, хотя я уже ясно сказала, что политикой заниматься больше не собираюсь", – заявила оперная дива.

Кроме того, Максакова подтвердила факт изъятия у нее по решению суда ценных вещей и денег из банковской ячейки. "Там было полно драгоценностей, там были фамильные бабушкины бриллианты. Были вещи, которые мне дарила мама. И драгоценности, которые мне кто-то дарил. Я всего пять лет была депутатом Госдумы, остальное время мне можно было дарить что угодно, это было мое личное дело, от кого я принимаю какие подарки", - поделилась певица. По ее словам, вернули лишь часть изъятого.

Что касается имущества Дениса Вороненкова, то, по ее словам, у него его вовсе не было кроме гаража. Все нажитое было записано на его бывшую супругу Юлию, их детей и родителей жены.

Уезжать из Украины оперная певица не собирается. По ее словам, теперь это ее дом. Максакова поделилась своими творческими планами. "У меня в сентябре есть несколько выступлений в Европе. Хотя для меня сейчас гораздо важнее мои концерты на Украине. Потому что мы приготовили целый план на предстоящий сезон. Для меня главное сейчас – завоевать, покорить, расположить к себе украинскую публику", - заключила Мария.