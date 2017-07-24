Мария Максакова о новом романе

Сегодня, 24 июля. Мария Максакова отмечает круглую дату. Яркой привлекательной блондинке исполнилось 40 лет и по этому поводу она дала большое интервью.

В России не принято отмечать 40-летие. Однако Мария Максакова вовсе не по этой причине не будет широко справлять юбилей. "С Денисом я шутила, что буду, кажется, первой женщиной в его жизни, которая перейдет с ним 40-летний рубеж. Он тоже очень веселился по этому поводу, и если бы был жив, то я, конечно, еще КАК отмечала бы (юбилей). Суеверия меня мало волновали. И хотя я себя чувствую окруженной вниманием и заботой со стороны Украины, украинцев, но в моей нынешней ситуации грусти хватает, и, конечно, нет внутреннего настроя на какие-то празднования. Огромная по Денису тоска, очень по нему скучаю. Так что отмечать не буду, но не из-за суеверий", – объяснила певица.

К юбилею Мария сильно изменилась: коротко постриглась, похудела. сменила стиль одежды. Максакова отметила, что ей просто не оставили выбора. "Когда все это произошло и мне казалось, что я на полном дне своей жизни, в этот момент с этого "низа" мне стали активно стучать со всех российских каналов. И я поняла, что у меня нет никакой возможности быть и выглядеть убитой жизнью, задавленной судьбой. В этом смысле им надо отдать должное за эту роль, потому что всеми своими глупостями они вынудили меня взять себя в руки. Как сказал кто-то из моих друзей, они не рассчитали, что напоролись на влюбленную женщину. Кому нужна ноющая, сопливая, убитая горем? Фигушки!" – заявила Мария.

По словам артистки, теперь у нее нет времени "накручивать эти волосы, выпрямлять, начесывать". "Поэтому нашла такой вот "мальчиковый" стиль. Все мои занятия красотой теперь укладываются утром в пять минут. Процедура отработана, моментально все высушивается феном, и самое большее – перманентный лак на ногтях, чтобы потом какое-то время этим тоже не заниматься…" – рассказала артистка.

Зашла речь и о личной жизни Марии Максаковой. Из-за вынужденного вдовства и перемен во внешности оперная дива стала весьма привлекательной, что отметил и собеседник Марии. Он поинтересовался, наладила ли она свою частную жизнь. "Ну, я прямо так сейчас все и вывалила! Ты что – падре де Лайола? Исповедуйся, дочь моя? У нас свет. Но скажу тебе, что, если бы не эта травля, я бы, может, еще долго находилась в параллельном мире с желанием соприкоснуться с душой Дениса во сне..."– цитирует Марию Максакову "Московский комсомолец".

Между тем у певицы много планов. "Я открыла фонд, который будет заниматься поддержкой одаренных детей в области академического искусства. Уже отслушиваю детей, у нас пока еще не так много людей, и многое приходится делать самой. Учу программу, которую мы скоро будем петь, учу украинский язык, у меня растет ребенок, я выстраиваю новые контакты, чтобы фонд работал и набирал обороты, создаем информационный портал. Начинаю с сентября и преподавательскую деятельность. Не хватает времени настолько, что могу даже пропустить обед. Наверное, получается, что этот режим и труд меня облагородили еще и физически. И скажу честно, у меня на это не то что времени нет, а и большого желания", – заключила артистка.