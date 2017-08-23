Раскрыта главная интрига нового шоу Андрея Малахова

Стало известно, когда новая передача Андрея Малахова увидит свет. Таким образом, раскрыта главная интрига ток-шоу, стартующего на телеканале "Россия 1".

На днях в Сети распространился видеоролик, анонсировавший новое ток-шоу Андрея Малахова, который променял Первый канал на собственный проект на "России 1". Яркий видеоряд под нетленный хит Ирины Аллегровой "Привет, Андрей!" заканчивался интригующей концовкой, дескать, общественность "скоро" увидит шоу Малахова.

И вот журналисты выяснили, насколько "скоро". Как сообщает "Газета.ru", передача бывшего телеведущего Первого канала начнет выходить на "второй кнопке" уже в понедельник, 28 августа. Время выхода в эфир – 18.00. Отметим, что сам Малахов пока никак не прокомментировал эту информацию.

Ранее в откровенном интервью Андрей Малахов объяснил причины ухода с "первой кнопки". "Я всегда был в подчинении. Человек-солдат, исполняющий приказы. А захотелось самостоятельности. Смотрел на коллег: они становились продюсерами своих программ, сами начинали принимать решения. И вдруг пришло понимание: жизнь идет, и нужно расти, выходить из тесных рамок", – сообщил телеведущий.

Впрочем, в кулуарах выдвинули еще одну причину радикального решения Малахова. Дело в том, что на Первом канале появилась в качестве продюсера Наталья Никонова. Она развила бурную деятельность, перехватив бразды правления программой "Пусть говорят". Сотрудники Первого канала сообщили, что задача Никоновой – "перетрясти общественно-политический блок передач". Эти изменения пришлись не по нраву звездному телеведущему.

Андрей, как говорят, был лишен возможности формировать редакционный план программы "Пусть говорят". Ему отводилась лишь роль ведущего, которому пишут вопросы героям и в ушной монитор которого режиссер дает команды. А еще Никонова решила сделать из передачи политическое ток-шоу, в котором шла бы речь об Америке, Сирии, Украине и других поставляющих новости странах.

