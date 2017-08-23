Алчного Малахова соблазнили на "России"

Ведущий получил у конкурентов полную финансовую свободу. И гонорар, который в несколько раз превысил заработок на Первом.

"Лучший ведущий России теперь на "России"!" – так отрекомендовал Андрея Малахова команде программы "Прямой эфир" генеральный директор канала. Кстати, передачу по такому случаю переименовали – теперь ее официальное название "Андрей Малахов. Прямой эфир".

Прежде Андрей, как говорят, был лишен возможности формировать редакционный план программы "Пусть говорят". Ему отводилась лишь роль ведущего, которому пишут вопросы для героев и в ушной монитор которого режиссер дает команды "Пусть подерутся", "Не подходи к героине, пусть поорет", "Подойди к экспертам в зале". Малахова функция "говорящей головы" не удовлетворяла.

А теперь он не просто наемный рабочий с фиксированным окладом, но еще и продюсер, который сможет выбирать темы передач и формировать их стоимость. Он будет распоряжаться и бюджетом программы – оплачивать дорогу и гостиницу приезжающим из регионов героям ток-шоу. Кроме того, в его ведении – нестандартные расходы.

Например, как выяснил журнал "Телепрограмма", Малахов планирует раскручивать историю с Евгением Осиным. В свое время именно Андрей устроил в центр по реабилитации наркозависимую Дану Борисову. Теперь туда же, в Таиланд, отправят певца. Разумеется, за счет телеканала.

Малахов по контракту будет получать часть прибыли с каждого выпуска, у него есть право нанимать сотрудников, платить им зарплату, самостоятельно решать, сколько потратить на шоу. Андрей пошутил, что с новой работой сможет наконец-то баловать жену, потому что будет зарабатывать миллионы. Ведь до увольнения с Первого канала ведущий сожалел: "Наверное, если бы на заре, когда все начиналось, я вошел в продюсерскую группу, то все мои финансовые вопросы были бы решены".