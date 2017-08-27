Бузова в бикини взялась за старое

Певица, ведущая и просто звезда Instagram выложила на своей странице в социальной сети сообщение, что покидает Сейшелы, где проходили съемки реалити-шоу "Дом-2". Лирические мысли она сопроводила снимком в подчеркнуто откровенной позе.

Несмотря на зашкаливающее количество просмотров клипов Ольги Бузовой в Сети и более чем десятимиллионную армию подписчиков, певица часто становится жертвой самой жесткой критики. Ее ругают за откровенные наряды и неумелые позы, а также за отсутствие приятных большинству мужских глаз округлостей в районе бедер и груди.

По всей видимости Бузова решила разом ответить на все эти претензии. Во-первых, она показала, что все необходимые изгибы фигуры у нее присутствуют. Во-вторых, дала понять, что все-таки умеет выбирать выгодные позы для съемок. Ну и в-третьих, поставила своих подписчиков перед фактом, что подобные снимки в любом случае будут появляться на ее странице, несмотря на хор возмущенных голосов.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Авг 27 2017 в 2:00 PDT

"Сегодня пасмурно 🌪🌪🌪 и целый день льет дождь 🌧 Погода плачет, что мы уезжаем... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поделилась с подписчиками своими переживаниями Ольга Бузова. "И я так привыкла тут находиться, что тоже немного грустно 😔 Я очень быстро привыкаю к месту и людям, и потом сложно расставаться...", – добавила она.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Авг 19 2017 в 7:12 PDT

Разумеется, нашлись те, кто опять счел подобные снимки чем-то недостойным светлого имени исполнительницы таких хитов, как "Под звуки поцелуев" и "Больше не больно". "Оля перебор.... Дешево!!!", "Нифига себе ж...у нафотошопила 😂", "БУЗОВА , ХОТЬ НЕДЕЛЬКУ ДАЙ БЕЗ ТВОЕЙ Ж...Ы В ИНСТАГРАМЕ ПОБЫТЬ. СИЛ НЕТ УЖЕ. ВЕЗДЕ ....", – вопили критики. Впрочем, по традиции нашлись и те, кто похвалил как внешний вид певицы, так и ее жизненную позицию.