Бузова в бикини взялась за старое

Эксклюзив Особое мнение Интервью Нищая Догилева позавидовала богачке Пугачевой Земфира зарабатывает по 300 миллионов

Выбор читателей

Оба мужа Глаголевой едва сдерживались у гроба
Внук Пугачевой плюнул в лицо устроителям своей дорогой свадьбы
Звезду "Дома-2" умоляют показать сына врачам
Ольга Бузова осталась без волос
Корчевникова на "России" заставили лебезить и унижаться перед Малаховым
Грязная подноготная разрыва Гусева и Романец из "Дома-2"
партнеры
Воскресенье 27 августа
Лента новостей
14:26
В Москве машина сбила двух человек
14:09
В США застрелили угрожавшую самоубийством женщину
13:38
В США умер легендарный режиссер
12:56
Украинские туристы признали Крым раем (видео)
12:42
Теплоход с пассажирами сел на мель под Ярославлем
12:34
Как Мейвезер побил заносчивого Макгрегора
11:30
Нетаньяху объяснил внезапную встречу с Путиным
11:06
Мейвезер унизил Макрегора в бое века
10:26
Блогера в Парке горького убили за 11 секунд
10:06
Из квартиры в центре Москвы похитили украшения на восемь миллионов
17:30
Глава МИД Германии угодил в нацисткий скандал из-за Украины
16:56
Самый мощный ураган десятилетия засняли из космоса
16:23
В новой Москве две девушки выпали с балкона и выжили
15:09
МЧС предупредило москвичей о надвигающемся шторме
15:02
На Россию обрушился августовский снегопад
14:35
Порошенко приписал Украине очередное несуществующее достижение
13:44
В Москве у директора фирмы украли шесть шуб
13:04
Авария с автобусом заблокировала движение на МКАД
12:54
Екатерина Стриженова потеряла вторую ногу
12:30
На даче под Москвой сгорели мужчина и женщина
12:22
Польша распекла Макрона за высокомерие
11:58
Сексуальная девушка-пожарный взорвала Сеть
11:44
Почему семья лгала о смертельной болезни Глаголевой
11:23
В пожаре на юго-востоке Москвы пострадали люди
11:11
Юлия Высоцкая восхитила сексуальным образом
10:46
"Голое" фото Сергея Лазарева возбудило Сеть
10:16
Зачем Малахов сует нос в дело Серебренникова
09:58
Под Москвой в ДТП с микроавтобусом погибли двое
21:56
В Москве пьяницы убили парня за одежду "не по понятиям"
21:47
Под Волгоградом из-за пожара перекрыли трассу
21:37
Судьба Серебренникова предрешена
21:24
Женщина перевернула машину во время 8-й попытки сдать на права (видео)
20:58
После смертельной аварии на Кубани нашли десятки нарушений
20:40
Кобзон раскрыл мастерский обман фонограммщицы Ротару
20:35
Шикарная жизнь Клаудии Шиффер
20:23
Пореченков отучит русского актера убивать жителей Донбасса
20:00
На МКАД образовалась многокилометровая пробка
19:34
Бессовестная Божена Рынска вылила помои на работяг
19:24
МИД России вызвал на ковер посла Молдавии
19:08
Михалков остро прошелся по защитникам Серебренникова
19:02
Отец Фриске умоляет Малахова о помощи
18:56
В Москве на линейки в День знаний придут тысячи полицейских
18:31
Малахов при увольнении вынес с Первого канала ящик с сокровищами
18:25
Арендатор разбившегося на Кубани автобуса слег с приступом
18:17
В торговом центре "Афимолл" случилось ЧП
18:01
В Москве девочка покусала насильника
17:55
Как учителя и слесари идут в таксисты
17:50
Земфире платят по 300 миллионов
17:49
В Петербурге перекрыли станцию метро
17:16
Офисным работницам мешает публичный секс в Москве-Сити (видео)
16:59
Кремль нанял нового борца с вредителями
16:51
Как выбрать школьный портфель
16:45
Появилось видео со свадьбы Берковой и Стоянова
16:35
Съемки фильма Серебренникова о Цое заморозят
16:25
Звезду "Дома-2" с позором выгнали за лесбиянство
16:17
Коварная и беззащитная Маргарита Терехова
16:04
Пострадавший в жутком ДТП на Кубани о чудесном спасении
15:59
Петербуржцу дали три года за кражу трех шаверм
15:54
Черноморский флот поддержал правительство Севастополя
15:52
Предложение руки и сердца закончилось страшным избиением
15:50
Путин взволновал подарком распсиховавшегося Нетаньяху
15:33
Полуголую Шейк застукали в обнимку с рыжей цыпочкой
15:28
В Чечне расстреляли депутата
15:23
В Царицыно пройдет ежегодный Большой Екатерининский Бал
15:20
Яркий букет на 1 сентября
15:09
Москва будет обновлять тысячи детских площадок в год
14:56
Маргарита Терехова бросилась на колени перед больной дочерью
14:49
Блудный кот вернулся домой через 9 лет
14:49
Vilu Reef: Добро пожаловать домой
14:48
Тим Кук засветил новый iPhone 8
14:40
Кобзон рассекретил место жительства Януковича
14:23
Водитель рухнувшего на Кубани автобуса назвал причину аварии
14:07
7 способов повысить личную продуктивность
14:03
Убитая горем Исинбаева просит помолиться за умершую маму
13:52
Нищая Догилева позавидовала богачке Пугачевой
13:51
В Сети взбунтовались против российского "Доктора Хауса"
13:51
Врачи поделились секретами борьбы с инфарктом
13:48
Шепелев побил отца Жанны Фриске
13:48
Москва предлагает Трампу закончить войну санкций
13:35
Избившего журналиста НТВ отправили на исправительные работы
13:16
Самая горячая мама Playboy показала тело после родов
13:15
Список погибших и пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани
13:14
В Москве построят бомбоубежище на 1,5 тысячи человек
13:11
Фестиваль Skolkovo Jazz Science готовит новые сюрпризы
13:09
Уткин о приговоре живодеркам: Я сам топил котят
13:09
Хирурги вырезали москвичке здоровый орган
13:07
Число жертв ДТП на Кубани увеличилось до 18
13:02
Беременная жена Малахова расплакалась из-за смертельного диагноза
12:59
В Москве у культурного центра МВД изнасиловали таджичку
12:45
Главу Samsung приговорили к пяти годам тюрьмы
12:16
Водитель рухнувшего на Кубани автобуса отделался переломами ног
12:14
Мужчина умер в такси у поликлиники на юго-западе Москвы
12:11
Гусева и Романец из "Дома-2" обвинили в обмане
11:58
Осень "дыхнет" на москвичей холодом
11:47
Обнаружена новая опасность антибиотиков
11:44
Яценюк в образе агента ЦРУ развеселил Сеть
11:37
Медработник выиграла $758 миллионов и сразу уволилась
11:33
Собчак показала внушительный живот
11:32
Приговор хабаровским живодеркам сочли слишком мягким
11:28
Тома Круза уличили в использовании накладных ягодиц
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шепелев побил отца Жанны Фриске
Отец Фриске умоляет Малахова о помощи
Екатерина Стриженова потеряла вторую ногу
Кобзон раскрыл мастерский обман фонограммщицы Ротару
Беременная жена Малахова расплакалась из-за смертельного диагноза
Зачем Малахов сует нос в дело Серебренникова
Шоу-бизнес

Бузова в бикини взялась за старое

Ольга Бузова. Фото: пресс-служба фестиваля "Жара"
Певица, ведущая и просто звезда Instagram выложила на своей странице в социальной сети сообщение, что покидает Сейшелы, где проходили съемки реалити-шоу "Дом-2". Лирические мысли она сопроводила снимком в подчеркнуто откровенной позе.
прочитано 1161 раз

Несмотря на зашкаливающее количество просмотров клипов Ольги Бузовой в Сети и более чем десятимиллионную армию подписчиков, певица часто становится жертвой самой жесткой критики. Ее ругают за откровенные наряды и неумелые позы, а также за отсутствие приятных большинству мужских глаз округлостей в районе бедер и груди.

ПО ТЕМЕ

Сексуальную позу Бузовой жестко высмеяли

Бузова утомила поклонников видом сзади

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова телеведущая

По всей видимости Бузова решила разом ответить на все эти претензии. Во-первых, она показала, что все необходимые изгибы фигуры у нее присутствуют. Во-вторых, дала понять, что все-таки умеет выбирать выгодные позы для съемок. Ну и в-третьих, поставила своих подписчиков перед фактом, что подобные снимки в любом случае будут появляться на ее странице, несмотря на хор возмущенных голосов.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

"Сегодня пасмурно 🌪🌪🌪 и целый день льет дождь 🌧 Погода плачет, что мы уезжаем... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поделилась с подписчиками своими переживаниями Ольга Бузова. "И я так привыкла тут находиться, что тоже немного грустно 😔 Я очень быстро привыкаю к месту и людям, и потом сложно расставаться...", – добавила она.

Разумеется, нашлись те, кто опять счел подобные снимки чем-то недостойным светлого имени исполнительницы таких хитов, как "Под звуки поцелуев" и "Больше не больно". "Оля перебор.... Дешево!!!", "Нифига себе ж...у нафотошопила 😂", "БУЗОВА , ХОТЬ НЕДЕЛЬКУ ДАЙ БЕЗ ТВОЕЙ Ж...Ы В ИНСТАГРАМЕ ПОБЫТЬ. СИЛ НЕТ УЖЕ. ВЕЗДЕ ....", – вопили критики. Впрочем, по традиции нашлись и те, кто похвалил как внешний вид певицы, так и ее жизненную позицию.

Автор: Геннадий Куприянов27 августа 2017, 14:01

комментарии

Политика

Глава МИД Германии угодил в нацисткий скандал из-за Украины
Порошенко приписал Украине очередное несуществующее достижение
Польша распекла Макрона за высокомерие
Кобзон рассекретил место жительства Януковича

Шоу-бизнес

Корчевникова пристыдили за рассказ об опухоли мозга
Борьба с онкологией истощила Юрия Николаева
Звезда "Дома-2" таскает пятилетнего сына по эротическим фотосессиям
Почему семья лгала о смертельной болезни Глаголевой

Проишествия

В Москве пьяницы убили парня за одежду "не по понятиям"
Предложение руки и сердца закончилось страшным избиением
Хирурги вырезали москвичке здоровый орган
Аэропорт Домодедово затопило (видео)

Lifestyle

Михалков остро прошелся по защитникам Серебренникова
В Сети взбунтовались против российского "Доктора Хауса"
Съемки фильма Серебренникова о Цое заморозят
Раскрыты баснословные доходы актеров из "Игры престолов"
Шоу-бизнес

Зачем Малахов сует нос в дело Серебренникова

Телеведущий объяснил свою позицию
Шоу-бизнес

Екатерина Стриженова потеряла вторую ногу

Поклонники в восторге от чувства юмора ведущей
Шоу-бизнес

В Сети появилось заявление Урганта о работе на Первом канале

По словам нового ведущего "Пусть говорят" Дмитрия Борисова, телеканал не знает, что теперь делать
Общество

Украинские туристы признали Крым раем (видео)

Отдыхающие признались, что переход границы между Украиной и Россией сложноват, но его можно потерпеть

Гороскоп

Судьба Серебренникова предрешена
Совет на выходные
Малахов оставил Борисова без любви
Муж Успенской в опасности

Фоторепортажи

Сексуальная девушка-пожарный взорвала Сеть
Шикарная жизнь Клаудии Шиффер
Коварная и беззащитная Маргарита Терехова
Голая Штурм доводит до тошноты

Спорт

Шарапова показала шикарную фигуру в новом платье для турнира
Мир заговорил о третьем ребенке Месси
Над Роналду нависло проклятие из-за игры с Россией
Карякин жестко поглумился над униженным Каспаровым

Регионы

На Россию обрушился августовский снегопад
После смертельной аварии на Кубани нашли десятки нарушений
Петербуржцу дали три года за кражу трех шаверм
В День знаний школьникам расскажут о будущем России
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru