У Бузовой нашли грудь
Только вернувшись из США Ольга Бузова отправилась на Сейшеллы, где работает ведущей реалити-шоу "Дом-2". Красотка каждый день публикует фотографии, на которых заснята в пикантных позах и купальниках, чем очень радует многочисленных фанатов.
Однако свежий снимок звезды "Дома-2" пришелся не по вкусу ее многочисленным подписчикам. В кадре Ольга лежит на берегу в купальнике, глаза прикрыты очками, руки тянутся к берегу, а ноги омывает прибой. Хейтеры сочли такую позу странной.
"Оля 😱😱😱😱😱😱😱 упала😨😨😨😨 помогите же ей, 🤕🤕🤕🤕что вы сразу фотать😓😓😓😓 бедненькая 😧😧😧", – тут же пошутил один из подписчиков (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранена – прим. ред.). "Сдохла чтоли", – жестко поглумился другой пользователь Сети. "Выглядит умирающей", – подхватил третий. Однако нашлись и те, кому образ Ольги понравился. "Красотка", "Оленька, ты супер", "Опять грудь появилась", – написали поклонники.
Бузовой не привыкать к упрекам общественности. Ранее подписчики осудили Ольгу за то, что она часто демонстрирует чрезмерно оголенную фигуру, а до этого раскритиковали за излишнюю, по их мнению, худобу.
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