Бузова напугала болезненной худобой

Телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова отдыхает на Сейшелах. Звезда выставила в своем микроблоге спорное фото в купальнике на фоне Индийского океана.

"Немного ярких красок в ленту, ловим кадры в те редкие минуты, когда из-за туч выглядывает солнце", – подписала Ольга снимок в Instagram. Знаменитость позирует в купальнике фиалковых оттенков рядом с пальмой.

Многие пользователи раскритиковали снимок. Один из них задался вопросом, почему Бузова стоит на цыпочках, подчеркнув, что в такой позе теледива снимается довольно часто.

Не в восторге фанаты и от фигуры Ольги. Торчащие ребра звезды напугали подписчиков. Мол, такая худоба кажется нездоровой! "Одну меня смущают выпираюшие ребра?", "Свои детские сиськи надо было в 4 классе оставить", "Доска", "Куда тебе еще худеть?", "Аж ребра вылезли", "Ужасная фигура, ребра", "Оленька сколько ты весишь?", – разволновались за своего кумира поклонники.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Авг 18 2017 в 5:31 PDT

Знаменитости посоветовали пополнеть. "Даже немного поправится можно было!!!", – написал один из комментаторов. Были и те, кто предположил, что девушка втянула живот. "Живот слишком сильно втянула", "Зачем так живот втягивать? Итак стройна", – написали они.

Другим же ее формы пришлись по вкусу. "Фигура отпад! И вообще, всегда такая яркая и позитивная, настроение поднимается, глядя на тебя", "Хочу такие же ноги", "Ты просто красотка, ты лучшая. Всегда поддерживала и поддерживаю тебя, Олечка".