Ольга Бузова осталась без волос

Поклонники оценили новое фото ведущей скандально известного телепроекта "Дом-2", новоиспеченной певицы Ольги Бузовой. Фанаты пришли к выводу, что телебрюнетка обновила имидж, сделав совсем короткую стрижку.

Ольга Бузова находится на Сейшеллах, где работает ведущей реалити-шоу "Дом-2". Оттуда стройная красотка с завидной регулярностью публикует фотографии, на которых заснята в пикантных позах и минимуме одежды. Однако свежий снимок Ольги произвел неизгладимое впечатление на ее многочисленных подписчиков. Дело в том, что фанаты решили, будто Бузова сменила имидж – коротко подстриглась.

Поклонники неоднозначно отнеслись к преобразованию своей любимицы, что отразили в комментариях. "Олечка осталась без волос( а блондинкой все равно краше!!!", "Офигеть...", "ееееее", "Где волосы?", "Ты божественна!!!", "Она подстриглась?", "Оли идет короткая стрижка!!! Красивый профиль", "Что с прической?", "Шикарная)", "Ужасная прическа, я и не думала что у тебя есть иногда плохой вкус", "Не очень идет такая прическа", – выразили мнение неравнодушные фанаты.

Ранее подписчики осудили Ольгу за то, что она часто демонстрирует чрезмерно оголенную фигуру, а еще раскритиковали за излишнюю, по их мнению, худобу. Так, торчащие ребра Бузовой напугали подписчиков. "Одну меня смущают выпираюшие ребра?", "Свои детские сиськи надо было в 4 классе оставить", "Доска", "Куда тебе еще худеть?", "Аж ребра вылезли", "Ужасная фигура, ребра", "Оленька сколько ты весишь?", – разволновались за своего кумира поклонники.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Авг 21 2017 в 12:29 PDT

Ранее Ольга Бузова побывала в Америке. Десять дней ведущая "Дома-2" отдыхала в Лос-Анджелесе. Однако по возвращении Бузова попала в неприятную ситуацию. Ее багаж с особым, по мнению самой Ольги, пристрастием осмотрели таможенники. Около часа сотрудница в форме придирчиво изучала содержимое трех чемоданов Ольги. Новенькие Gucci и Louis Vuitton были вскрыты и осмотрены с неподдельным интересом. Даже пакет с грязным нижним бельем не остался без внимания.