Бузова утомила поклонников видом сзади

Певица, актриса и ведущая Ольга Бузова продолжает делиться со своими подписчиками в Instagram собственными фотографиями, сделанными с самых разных ракурсов. Однако. по мнению некоторых из них, от излишнего акцента на пятой точке восходящей звездочки российского шоу-бизнеса лучше было бы избавиться.

На своей странице в Instagram Ольга Бузова выложила фотографию с Сейшельских островов. На снимке, сделанном с тыльной стороны певицы, она предстала в настолько коротких шортах, что часть ее пятой точки оказалась полностью открыта для глаз изумленных зрителей.

Подобное зрелище оказалось по вкусу далеко не всем. "О боже как не стыдно аж ж...у видно", "Мозгами лучше похвасталась бы,а не ж...й,дуры!!!", "Для тарасова старается видимо...уже незнает с какого ракурса приподнести свой орех)))", "Фигура деиствительно красивая но мне кажется не стоит всему миру ж...у каждый день выкладывать", "Конечно удивить народ больше нечем! Остается только попой, да и то Фотошоп рулит... эх....", – негодовали подписчики.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Авг 19 2017 в 7:12 PDT

Впрочем, нашлись и те, кто благосклонно принял новое фото Ольги Бузовой: "Шикарная😍🔥", "👍👌", "Секси !! Очень клевый орешек!", "👑👑👑👑", "Шикарные ножки", "Фотка-🔥🔥🔥", "Сочно...😉". Впрочем, среди гневных комментариев их комплименты несколько затерялись. Примечательно, что после этого Ольга Бузова успела выложить еще две фотографии с Сейшелов и ни на одной из них не повернулась к зрителю тыльной стороной.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Авг 19 2017 в 10:20 PDT

Под одним из снимков она даже попросила у подписчиков модного совета. "Днем шорты, вечером платье 👗 а вам какой образ больше нравится на мне: casual или более элегантный?👸🏻", – поинтересовалась певица.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Авг 19 2017 в 12:01 PDT



