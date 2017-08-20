Бузова утомила поклонников видом сзади

Эксклюзив Особое мнение Интервью Гузеева о закрытии "Давай поженимся!" Корчевникова на "России" унизили перед Малаховым

Выбор читателей

Как Вера Глаголева скрывала страшную болезнь
Гузеева об уходе с Первого канала вслед за Малаховым и Кизяковым
Внук Пугачевой плюнул в лицо устроителям своей дорогой свадьбы
У жены Андрея Малахова случился выкидыш
Звезда "Дома-2" угодила в психушку после измены богатого женатого любовника
Над опозоренной Бузовой поглумились в Шереметьево
партнеры
Воскресенье 20 августа
Лента новостей
13:47
В отеле Петербурга нашли мертвую иностранку
13:00
Путин отправил Кончаловскому сообщение
12:00
В Крыму молния убила советника министра
11:22
Жестокое убийство чемпиона мира в Хабаровске снимали с разных ракурсов
11:01
Под Белгородом безжалостно убили семью предпринимателей
10:02
В Хабаровске до смерти забили чемпиона мира
20:19
Карякин жестко поглумился над униженным Каспаровым
19:06
Суд удовлетворил апелляцию топ-менеджера "Транснефть-Балтика"
18:38
На станции метро "Комсомольская" умер пассажир
18:26
Запрещенный фильм Глаголевой обнародуют в день ее похорон
16:55
ИГ взяло на себя ответственность за резню в Сургуте
15:52
Список пострадавших в резне в центре Сургута
15:44
Как идет строительство второго кольца метро
15:18
В квартире на юго-востоке Москвы найдено тело 5-летнего ребенка
15:07
Сургут охватила паника после резни в центре города
14:32
Подруга о смерти Глаголевой: Она срежиссировала свой уход
14:06
Бывший ведущий Первого канала о скандале с Нагиевым
13:30
За что Балуев обижался на Глаголеву
13:23
Звезды прощаются с Верой Глаголевой
13:04
Подробности резни в центре Сургута
12:37
Буйнов рассказал о болячках Глаголевой
12:27
Прямая трансляция прощания с Верой Глаголевой
12:19
Как любовница Тарасова из хищницы превратилась в скромницу
11:49
Под Москвой дети отравились найденными на улице таблетками
11:39
В Москве голодные налетчики ограбили продуктовый магазин
11:33
Чем грозит мчащийся к Земле астероид
10:49
Каспаров натерпелся унижений в США
10:20
Дочь Глаголевой написала трогательное письмо умершей матери
09:58
На северо-востоке Москвы трамвай насмерть сбил пешехода
22:01
Школьники ради забавы дали лошади кокаин
21:55
Простой способ взломать iPhone (видео)
21:51
Создана революционная тепловая вакцина от рака
21:24
На "Россию" бегут звезды со всех каналов
21:14
Как без макияжа выглядит 70-летняя София Ротару
21:08
Почему Московская биржа отказалась от гривны
21:02
Секс-марафон с юной подругой довел мачо до смерти
20:59
В Подмосковье молдаванка истязала детей для "воспитания"
20:44
Золотой дневник школьника удивил Путина
20:20
Сенсационная версия внезапной смерти Глаголевой
20:00
Грецкие орехи спасут от ожирения
19:58
В Москве супруги поймали вооруженного домушника
19:40
Жертва ДТП погибла после падения с каталки в больнице
19:26
Колдун Бесов высказался о конце света 19 августа
19:02
Малахов стал ведущим еще одного проекта на "России"
19:01
К Земле мчится крупнейший в истории астероид
18:42
Российским пенсиям предсказали неизбежный рост
18:28
В Подмосковье ревнивица сожгла квартиру бывшего любовника
18:28
Отмотавшего срок красавца из "Дома-2" встретили из тюрьмы голубцами
18:02
В центре Москвы загорелась крыша дома
17:49
Эрдоган решил добить "утопающую" Меркель
17:43
Вкладчики "Югры" обратились к Набиуллиной
17:39
На малолетнего сына Фриске натравили судебных приставов
17:26
В озере под Москвой нашли труп мужчины
17:25
Захарова удивила необычным увлечением
17:19
Японцы объяснили природу своих извращений
17:04
Пенсионерка заняла 41 млн рублей и пропала
16:54
Синоптики рассказали о пике летней жары
16:50
Москвич из ревности расправился с двумя приятелями
16:49
Как Боярская вживалась в роль Анны Карениной
16:40
Почему продажа лимузина Ельцина обречена на провал
16:38
Бузова напугала болезненной худобой
16:30
Метро Москвы впервые перейдет на круглосуточный режим
16:26
Осина заперли в лечебнице для алкоголиков
16:18
Известная актриса поглумилась над сексуальными фото звезд
16:15
Киев придумал Москве месть за Крым
16:10
Гроб с телом Глаголевой доставили в Москву
16:04
Размечтавшийся Порошенко ждет миллиарды от Европы
15:49
Почему старики боятся соцсетей
15:45
Гузеева рассказала о мучениях Глаголевой перед смертью
15:41
Пьяный москвич "заминировал" многоэтажку
15:25
Опухоль мозга спровоцировала глухоту у Корчевникова
15:13
Назван самый вредный для психики фильм
15:09
Стас Костюшкин похвастался новым домом
14:56
У попавшего в аварию актера "Квартета И" нашли 70 штрафов
14:55
Путин наградил спасительницу ребенка под Псковом
14:37
Как Одри Хепберн сохранила стройность до старости
14:34
Россия готова к новой войне с Западом
14:29
Пропавшего Осина увезли двое неизвестных
14:11
Безнравственный халявщик Пресняков возмутил наглостью
13:57
В Тамбове зэк пытался сбежать из колонии с помощью усов
13:46
Раскрыта главная загадка мультфильма "Король лев"
13:45
Олимпийская чемпионка сбежала из дома из-за насилия
13:44
15 лучших цитат Робби Уильямса
13:41
Литва нервничает из-за решения Путина
13:22
Шепелев умер от сердечного приступа
13:20
Особенная дочь Хакамады собралась замуж
13:11
Гузеева о "Давай поженимся!": Нас закроют, и кто-то перекрестится
13:10
Пожилая жена рассказала об очень спокойных ночах с Макроном
13:09
Циничный Порошенко порадовался крушению Boeing в Донбассе
12:55
Назван главный подозреваемый по делу о теракте в Барселоне
12:51
Cамые дешевые образовательные туры за рубеж
12:46
Где найти достойного мужчину для серьезных отношений
12:40
Актер Глушков узнал страшную истину о сыне
12:35
Рак победили с помощью витамина
12:17
В Испании раскрыли ячейку террористов
12:08
Чем Первый канал заменит закрытые передачи
12:03
В Таиланде в аварии погибли двое россиян
12:02
Как правильно выбрать мороженое
11:50
Порошенко вонзил второй нож в спину Трампа
11:48
Жириновский представил внебрачного сына
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

С Глаголевой в могилу закопали 300 тысяч рублей
Оба мужа Глаголевой едва сдерживались у гроба
Сенсационная версия внезапной смерти Глаголевой
Безнравственный халявщик Пресняков возмутил наглостью
Гузеева рассказала о мучениях Глаголевой перед смертью
Колдун Бесов высказался о конце света 19 августа
Шоу-бизнес

Бузова утомила поклонников видом сзади

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86
Певица, актриса и ведущая Ольга Бузова продолжает делиться со своими подписчиками в Instagram собственными фотографиями, сделанными с самых разных ракурсов. Однако. по мнению некоторых из них, от излишнего акцента на пятой точке восходящей звездочки российского шоу-бизнеса лучше было бы избавиться.
прочитано 761 раз

На своей странице в Instagram Ольга Бузова выложила фотографию с Сейшельских островов. На снимке, сделанном с тыльной стороны певицы, она предстала в настолько коротких шортах, что часть ее пятой точки оказалась полностью открыта для глаз изумленных зрителей.

ПО ТЕМЕ

Бузова напугала болезненной худобой

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова телеведущая

Подобное зрелище оказалось по вкусу далеко не всем. "О боже как не стыдно аж ж...у видно", "Мозгами лучше похвасталась бы,а не ж...й,дуры!!!", "Для тарасова старается видимо...уже незнает с какого ракурса приподнести свой орех)))", "Фигура деиствительно красивая но мне кажется не стоит всему миру ж...у каждый день выкладывать", "Конечно удивить народ больше нечем! Остается только попой, да и то Фотошоп рулит... эх....", – негодовали подписчики.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Впрочем, нашлись и те, кто благосклонно принял новое фото Ольги Бузовой: "Шикарная😍🔥", "👍👌", "Секси !! Очень клевый орешек!", "👑👑👑👑", "Шикарные ножки", "Фотка-🔥🔥🔥", "Сочно...😉". Впрочем, среди гневных комментариев их комплименты несколько затерялись. Примечательно, что после этого Ольга Бузова успела выложить еще две фотографии с Сейшелов и ни на одной из них не повернулась к зрителю тыльной стороной.

Под одним из снимков она даже попросила у подписчиков модного совета. "Днем шорты, вечером платье 👗 а вам какой образ больше нравится на мне: casual или более элегантный?👸🏻", – поинтересовалась певица.


Автор: Геннадий Куприянов20 августа 2017, 13:20
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ольга Бузова устроила жаркие танцы с голым животом

567

комментарии

Политика

Эрдоган решил добить "утопающую" Меркель
Киев придумал Москве месть за Крым
Циничный Порошенко порадовался крушению Boeing в Донбассе
Главу МИД Германии "пытают" за ужин с Путиным

Шоу-бизнес

Оба мужа Глаголевой едва сдерживались у гроба
Брошенная молодая жена жалеет Вадима Казаченко
Борисова и Малахов спасают Осина от алкоголизма
С Глаголевой в могилу закопали 300 тысяч рублей

Проишествия

Секс-марафон с юной подругой довел мачо до смерти
Жертва ДТП погибла после падения с каталки в больнице
Найден расчлененный труп Порошенко
Избитая москвичка бросилась в окно после ссоры

Lifestyle

Запрещенный фильм Глаголевой обнародуют в день ее похорон
Как Боярская вживалась в роль Анны Карениной
Раскрыта главная загадка мультфильма "Король лев"
Назван самый вредный для психики фильм
Шоу-бизнес

Сенсационная версия внезапной смерти Глаголевой

Родные актрисы сомневаются, что ее убил рак
Шоу-бизнес

Звезду "Дома-2" умоляют показать сына врачам

Поводом стало видео в Instagram Феофилактовой
Шоу-бизнес

Оба мужа Глаголевой едва сдерживались у гроба

Родион Нахапетов прилетел из США проститься с бывшей женой
Шоу-бизнес

Кончаловский связался с внебрачной дочерью по телефону

Подробности семейного воссоединения раскрыла сама Дарья Михалкова

Гороскоп

Совет на выходные
Названа причина болезни Веры Глаголевой
Сати Казанову и ее любовника поглотил вакуум
Смерть Виктора Цоя признали убийством

Фоторепортажи

Звезды прощаются с Верой Глаголевой
Одноногая девушка показала шикарную фигуру в бикини
Модель на восьмом месяце беременности удивила плоским животом
Последние фото Веры Глаголевой

Спорт

Карякин жестко поглумился над униженным Каспаровым
Олимпийская чемпионка сбежала из дома из-за насилия
Месси оскорбил Рамоса после издевки на матче (видео)
Завистливая Уильямс объяснила всенародную любовь к Шараповой

Регионы

Сургут охватила паника после резни в центре города
В Подмосковье ревнивица сожгла квартиру бывшего любовника
Чудесное спасение выпавшего из окна малыша попало на видео
Юная пироманка держит в страхе городок
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru