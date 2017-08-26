Зачем Малахов сует нос в дело Серебренникова

Андрей Малахов рассказал, почему он вступился за Кирилла Серебренникова. Оказывается, телеведущий не знает, что происходило в "Гоголь-центре".

"В последние дни меня часто спрашивают, почему я вместе с Чулпан Хаматовой, Людмилой Улицкой, Иваном Ургантом, Евгением Мироновым и еще сотнями известных людей страны поручился за Кирилла Серебренникова", – заявил Малахов в открытом обращении, которое опубликовал СтарХит.

Телеведущий недоумевает, почему экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева, обвиняемая в растрате нескольких миллиардов рублей, отправилась под домашний арест, а знаменитого режиссера забрали со съемок в Петербурге и срочно доставили в столичное СИЗО.

"Чего боялись правоохранители? Побега в Штутгартскую оперу, где режиссер собирался поработать в августе? Так, паспорт у Серебренникова давно отобрали", – возмутился Малахов.

При этом телеведущий сам признался, что не знает, что происходило в "Гоголь-центре". "О финансовой ситуации в театре тоже не имею представления", – отметил он.

Однако, по мнению Андрея, человек, поставивший некрасовскую поэму "Кому на Руси жить хорошо" и "сумевший в ужасах русской жизни увидеть красоту, мудрость и свет", достоин нормального, цивилизованного обращения. А Серебренникова, по словам Малахова, "ни разу не покормив, перевезли в рафике в камеру московского СИЗО, лишив возможности взять с собой даже зубную щетку".



Напомним, Кирилла Серебренникова задержали в Санкт-Петербурге, когда он был на съемках своего нового фильма. Художественного руководителя "Гоголь-центра" подозревают в хищении 68 миллионов рублей.