Дочь Глаголевой написала трогательное письмо умершей матери

Анна Нахапетова не может прийти в себя после внезапной смерти матери. Балерина оставила в Instagram трогательное послание для Веры Глаголевой.

"Ты была всем для меня! Все мои 38 лет мы были рядом, мы созванивались по десять раз на день и это была наша жизнь, ты знала все про нас, кто где и как, мы даже никогда не ссорились по настоящему, мы жили все эти годы рядом и это было самым большим счастьем, всегда ощущать рядом с Тобой себя маленькой девочкой. Ты всегда была нашей поддержкой и опорой", – обратилась Нахапетова к покойной матери (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены – прим.ред.).

Анна не может смириться с тем, что актриса так рано умерла. "У нас столько было планов, ты так много могла еще сделать, так много", – сказала она в своем письме.

В конце послания балерина пообещала, что когда придет в себя обязательно расскажет о том, какой была Вера Глаголева. "Ты всегда говорила, что плохая бабушка, но Ты была лучшей бабушкой и самой лучшей мамой! Я могу много писать и напишу обязательно, но сейчас душат слезы и невозможно дышать. Наша жизнь разделилась на До и После", – заключила Анна.

Публикация от Анна Нахапетова (@anahapetova) Авг 18 2017 в 12:09 PDT

Как писали Dni.Ru, Вера Глаголева умерла 16 августа в Германии. Актрисе был 61 год. По предварительным данным, причиной смерти стал рак желудка. Прощание с актрисой пройдет 19 августа в столичном Доме кино.