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Гузеева рассказала о мучениях Глаголевой перед смертью

Вера Глаголева. Фото: GLOBAL LOOK press/Gennadii Usoev
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева рассказала, почему Вера Глаголева молчала о своей смертельной болезни. Она подчеркнула, что ее коллега по творческому цеху была очень сильным человеком.
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Некоторые считают, что толчком для развития онкологии у Глаголевой стал ее последний развод. Но Гузеева призвала забыть эту историю и не связывать с ней возникновение заболевания у актрисы.

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Вера Витальевна Глаголева актриса, режиссёр, сценарист и кинопродюсер

"Она была абсолютно счастливой, любящей и любимой женщиной. Она уже дочь выдала замуж, она уже так много лет в браке с Кириллом Шубским. Все это давно забыто (развод с Родионом Нахапетовым. – Прим. ред.)", – заявила звезда фильма "Жестокий романс" в программе "Пусть говорят" на Первом канале.

Гузеева считает: Вера не распространялась о своем недуге потому, что не хотела никого мучить своим состоянием. Актриса, естественно, страдала от страшной болезни, но не показывала вида. Все слухи о заболевании Глаголева опровергала и уверяла своих поклонников, что проживет еще долго. О том, что у Веры рак, знали только самые близкие.

Заметим, что Анна Нахапетова также до последнего отрицала факт тяжелой болезни матери. "Нет проблем со здоровьем никаких. Я не знаю, кто говорит о ее плохом самочувствии. У нее сейчас только закончились съемки, будет монтировать проект", – говорила дочь актрисы. По словам Гузеевой, несмотря на мучения, до последних дней Вера была настроена оптимистично, и казалось, что она будет жить и болезнь вскоре отступит.

Напомним, актриса скончалась 16 августа от онкозаболевания в одной из клиник в Германии. Несколько месяцев назад самочувствие Глаголевой ухудшилось, и ей пришлось провести сутки в реанимации. Потом врачи отпустили ее домой.

Журналисты узнали, что актрисе регулярно переливали кровь. Некоторое время Вера Витальевна оставалась под наблюдением специалистов, а потом уехала на лечение за рубеж.

Автор: Людмила Фоканова18 августа 2017, 15:45
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