Муж сообщил подробности смерти Глаголевой
Кирилл Шубский, муж скончавшейся сегодня, 16 августа, актрисы Веры Глаголевой, пребывает в шоковом состоянии. Но все-таки нашел силы дать небольшой комментарий журналистам. "Это произошло… после долгой болезни, продолжительной. Она скончалась не в США", – цитирует Шубского телеканал "Звезда".
Напомним, что первой о кончине актрисы сообщила ее подруга Лариса Гузеева. Причина смерти Глаголевой – онкологическое заболевание.
После того как несколько месяцев назад самочувствие артистки ухудшилось, ей пришлось сутки провести в реанимации. Потом врачи отпустили ее домой. А журналисты узнали, что Глаголевой регулярно переливали кровь. Некоторое время она оставалась под наблюдением специалистов, а потом уехала на лечение за рубеж.
При этом Анна Нахапетова до последнего отрицала факт тяжелой болезни матери. "Нет проблем со здоровьем никаких. Я не знаю, кто говорит о ее плохом самочувствии. У нее сейчас только закончились съемки, будет монтировать проект", – говорила дочь актрисы.
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