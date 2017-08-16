Муж сообщил подробности смерти Глаголевой

Супруг обескуражен произошедшим. Но все-таки смог дать небольшой комментарий.

Кирилл Шубский, муж скончавшейся сегодня, 16 августа, актрисы Веры Глаголевой, пребывает в шоковом состоянии. Но все-таки нашел силы дать небольшой комментарий журналистам. "Это произошло… после долгой болезни, продолжительной. Она скончалась не в США", – цитирует Шубского телеканал "Звезда".

Напомним, что первой о кончине актрисы сообщила ее подруга Лариса Гузеева. Причина смерти Глаголевой – онкологическое заболевание.

После того как несколько месяцев назад самочувствие артистки ухудшилось, ей пришлось сутки провести в реанимации. Потом врачи отпустили ее домой. А журналисты узнали, что Глаголевой регулярно переливали кровь. Некоторое время она оставалась под наблюдением специалистов, а потом уехала на лечение за рубеж.

При этом Анна Нахапетова до последнего отрицала факт тяжелой болезни матери. "Нет проблем со здоровьем никаких. Я не знаю, кто говорит о ее плохом самочувствии. У нее сейчас только закончились съемки, будет монтировать проект", – говорила дочь актрисы.