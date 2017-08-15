Зачем Билану на съемках "Голоса" пустырник и валерьянка

Дима Билан, Леонид Агутин, Александр Градский и Пелагея – золотой состав наставников самого рейтингового шоу страны "Голос". На протяжении трех сезонов они были вместе, потом по разным причинам покидали проект. Возвращались и снова уходили. В новом, уже шестом сезоне они снова объединились, чтобы найти лучший голос страны. После съемок с Димой Биланом встретился корреспондент Dni.Ru.

Дима, как изменил Вас главный музыкальный проект страны?

Моя жизнь теперь определенно делится на до и после "Голоса". Я стал настоящим психологом, научился "читать" людей, предугадывать их слова и поступки. Хотя каждый участник проекта – целая вселенная. А каждая возникающая ситуация – новый вызов! "Голос" – это история не про вокал, а про человека. Именно поэтому он и не может наскучить, он столь же безграничен, неисчерпаем, как сама человеческая природа.

Число поклонников растет?

"Голос" открыл передо мной совершенно новые горизонты, ведь в моей команде были участники не только из разных уголков России и СНГ, но и из Великобритании, Израиля… А после выхода в финал в прошлом сезоне Кайрата Примбердиева со мной регулярно на связи Кыргызстан, у меня теперь больше поклонников и инста-друзей в этой республике.

Что Вы берете на съемки?

"Голос" отнимает огромное количество сил – физических, моральных, психических. Находиться под прицелом всевидящих телекамер, быть в числе ответственных за знаменитое "качество картинки" Первого канала непросто! Когда я на съемках этого проекта, то все другие дела, темы, разговоры перестают для меня существовать! Оказавшись рано утром в гримерке, вхожу в образ наставника и остаюсь в нем до конца. Отдельная тема – подбор костюма, обуви, аксессуаров. Беру с собой несколько, отбираю непосредственно перед съемками комплект наиболее подходящий. Раньше еще подолгу волосы укладывал, теперь с нынешней прической эта проблема отпала (смеется).

Есть ли какой-то секрет или лайфхак, позволяющий восстановиться за короткий перерыв между прослушиванием участников?

Восстанавливаюсь просто: минимум контактов, минимум общения. В больших перерывах пытаюсь подремать в гримерке, в тишине и полном уединении. В короткие перерывы пью воду, сок – они всегда наготове у администратора. Еще на всякий случай беру с собой проверенные народные средства – пустырник, валерьянку. Проект-то не для слабонервных!