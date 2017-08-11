Малахов держит Первый канал в напряжении

Пока Андрей Малахов хранит гробовое молчание, в Интернете идут активные споры о том, кто же станет новым ведущим популярной программы "Пусть говорят". Влад Лисовец приоткрыл завесу тайны.

Первый канал пригласил на съемки нового выпуска передачи "Пусть говорят" Дмитрия Диброва, Арину Шарапову, Екатерину Андрееву и некоторых постоянных участников ток-шоу. По сообщению сайта "Комсомольская правда", действо напоминало панихиду.

Присутствующие в студии говорили много хорошего о Малахове, новый ведущий Борисов упомянул о своей дружбе с Андреем и сообщил, что тот буквально на днях станет отцом. Интересно и то, что в целях избежания рекламы канала-конкурента, все утверждали, что не владеют информацией, куда уходит Малахов.

Тем временем, источник сайта Lenta.ru поведал, что Андрей до сих пор не написал заявление о своем уходе.



Сам Андрей так и не пришел, хотя его ждали, ведь фрагмент с прощанием добавил бы драматизма. Одним из кандидатов на пост ведущего ток-шоу "Пусть говорят" является Дмитрий Борисов.

Публикация от @malakhov007 Авг 10 2017 в 1:58 PDT

В конце июля российский журналист Егор Максимов сообщил о том, что Малахов готовится к уходу с Первого канала ради работы на ВГТРК. Эту информацию подтвердил главный редактор "Р-Спорт" Василий Конов, назвав переход "фактом и главной трансферной сенсацией телевизионного межсезонья".

В ВГТРК же отнекивались, отвечая, что переход Малахова "физически не может случиться", поскольку руководство на данный момент находится в отпуске.

Сегодня, 11 августа, Влад Лисовец опубликовал видео в своем микроблоге, где отчетливо видно, как Дмитрий Борисов готовится выступить в кадре и держит в руках папку, на обратной стороне которой знакомый всем телезрителям логотип "Пусть говорят".



