Малахов держит Первый канал в напряжении

Эксклюзив Особое мнение Интервью Малахов в шоке от провокации Канделаки Джоли и Питт передумали разводиться

Выбор читателей

Провокация 17-летней дочери Гузеевой взорвала Сеть (видео)
Корчевников убит из-за Малахова
Малахов ушел с Первого канала из мести
Галкин слил "постельное" видео Пугачевой
Лолита посмеялась над худобой Пугачевой
Лера Кудрявцева переживает кризис в отношениях
партнеры
Пятница 11 августа
Лента новостей
21:57
Российский телеведущий в эфире сделал предложение возлюбленной
21:49
Под Москвой депутат на внедорожнике сбил байкера
21:40
Состоятельные люди склонны к мазохизму
21:10
Семь главных причин развития рака
21:05
"ЕР" создаст школьникам комфортные условия
20:54
Самые необычные города мира
20:40
В мире обеспокоены опасностью спиннеров
20:27
Трамп втихаря общается с Ким Чен Ыном
20:15
Ученые раскрыли гнусные женские привычки в постели
20:01
Медведев: Демпинг на рынке жилья недопустим
19:41
Шарапова объяснила лютую ненависть Серены Уильямс
19:09
В Москве появился шедевр спортивной архитектуры
19:02
Гниющие тела двух пропавших мужчин нашли в Подмосковье
18:53
ЦБ объявил о резком скачке цен на продукты
18:21
Учитель года получил 10 лет тюрьмы за секс-пати с мальчиками
17:43
Лавров получил неожиданную похвалу от дагестанца
17:23
В Москве из-за жары усилят патрулирование водоемов
16:57
В Сети появился трейлер британской комедии о смерти Сталина
16:52
Золотые рыбки опускаются на дно и уходят в запой
16:28
Дмитрия Нагиева заметили на кастинге "Новой фабрики звезд"
16:27
40 кошек обглодали тело умершего пенсионера
16:04
Трампа заподозрили в готовности к ядерному удару по КНДР
16:00
В Москве приготовят мороженое из кваса
15:38
Известный медиум назвал предсказание Матроны Московской лживым
15:36
Москвичам разрешили жениться в зоопарке
15:27
Любовница Тарасова проболталась о свадьбе
15:09
Ужас и надежда в пророчествах Ванги
15:04
Петербургского батюшку обвинили в сутенерстве
14:57
В Москве юный шахматист умер при падении из окна
14:54
В полноте нашли спасение от старости и болезней
14:39
Полина Гагарина похудела на 23 килограмма
14:33
Курорты Антальи признали опасными для россиян
14:24
Оказывающая первую помощь эпилептикам собака покорила Сеть (видео)
14:20
Королева потрясла ляжками и трусами
14:17
Ведущих "Дома-2" обвинили во лжи
14:08
В Москве объявлен желтый уровень опасности
13:56
Бизнесмены вызвали на корпоратив карликов-стриптизеров
13:52
Спрос на столичную недвижимость по-прежнему высок
13:48
Как изменился за месяц рынок новостроек в Москве
13:45
Раскопки в Крыму закончились сенсацией
13:40
Под Петербургом токарь попался на хранении патронов
13:34
Почему случай с "Югрой" напоминает уничтожение бизнеса
13:26
В Москве жестоко избили женщину-депутата
13:20
В метро загорелся поезд с пассажирами
13:14
Грибник избил откусившего ему нос медведя
13:11
Надоедливый Порошенко нашел способ усидеть на троне
13:07
Теща Кержакова выжила после удара молотком по голове
12:51
В Корее роботов собираются обложить налогом
12:43
Андрей Чернышов женился после чудовищного скандала в Крыму
12:38
Российская актриса сообщила о страшной болезни сына
12:36
Александр Ремига: Бизнесу выгодно работать с программами переселения
12:36
На "Менделеевской" после ремонта открылся эскалатор
12:21
Россия готовится к войне на Дальнем Востоке
12:20
Францию заполонили зараженные яйца
12:17
65-летняя Ирина Аллегрова ушла со сцены
12:08
Кто спасет деньги Алины Кабаевой
12:02
Загранпаспорта в России будут выдавать по-новому
11:56
Загнанный в болото под Петербургом насильник пропал без вести
11:54
Сказочная жизнь отпрысков миллиардера Абрамовича
11:36
Совет на выходные
11:35
Насильника-педофила задержали спустя 17 лет
11:32
Боксер сбежал от драки любовницы со стюардессой
11:26
Россиянам угрожает эпидемия гепатита
11:20
Главные события Москвы с 11 по 17 августа
11:09
Джигурда разоблачил однополые отношения суперзвезд
11:05
Педофил надругался над двумя семиклассницами в заброшенном доме
11:00
Названы цены на новые iPhone для России
10:55
Злая шутка Трампа над Путиным расстроила американцев
10:55
Назван самый страшный поступок Януковича
10:45
Пассажира автобуса забили насмерть на севере Москвы
10:37
На МКАД скопилась гигантская пробка
10:37
Соблазнительное тело Андрея Малахова
10:31
Банки нашли новый способ "развода" россиян
10:17
Правила техосмотра предложили ужесточить
09:57
"Аэрофлот" оправдался за бешеные цены на билеты
09:54
По Москве ездили сотни опасных автобусов
09:46
Жители столицы выбрали упаковку для конфет "Москва"
09:42
У трехлетнего сына Пугачевой появился неожиданный опекун
09:39
Рассекречена главная особенность iPhone 8
09:30
Назван способ замедлить старение
09:21
При пожаре на нефтяной скважине в ХМАО пострадали люди
09:12
В центре Москвы откопали старинную игрушку
09:08
Как изменится цена на гречку
08:58
"Тольяттиазот" теряет важный актив
08:58
C кем Жукова изменяла Абрамовичу
08:49
Мать отправила младенца в приют посылкой
08:47
Улицу в центре Москвы перекроют на выходные
08:33
Русфонд решил судьбу денег Жанны Фриске
08:33
Буйнов откровенно о тяжелом недуге Пугачевой
08:18
Трамп шокировал Вашингтон благодарностью Путину
08:09
Запрет незрячей москвичке войти в модный ресторан обернулся скандалом
08:04
Пассажир метро пострадал при падении на рельсы
22:03
В Москве молдаванин избил прохожего самокатом
22:00
Рассекречена уникальная функция нового iPhone
21:56
За что Франция ополчилась на бабушку Макрон
21:56
Пришедший трудоустраиваться мужчина узнал о своей смерти
21:41
19-летняя россиянка продает девственность за iPhone
21:15
Киев обвинил нищающих украинцев в прожорливости
21:03
Мужа изувеченной Кравец допросили на детекторе лжи
20:58
Пьяный рыбак утонул в иле
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Отца Жанны Фриске лишили последней надежды
Похороны Бережной показали гниль украинского народа
Отец Жанны Фриске решился на крайние меры
Над опозоренной Бузовой поглумились в Шереметьево
Шепелева раскритиковали за новую программу
Барановскую просят прятать лицо из-за жутких пятен
Шоу-бизнес

Малахов держит Первый канал в напряжении

Андрей Малахов. Фото: 1tv.ru
Пока Андрей Малахов хранит гробовое молчание, в Интернете идут активные споры о том, кто же станет новым ведущим популярной программы "Пусть говорят". Влад Лисовец приоткрыл завесу тайны.
прочитано 2596 раз

Первый канал пригласил на съемки нового выпуска передачи "Пусть говорят" Дмитрия Диброва, Арину Шарапову, Екатерину Андрееву и некоторых постоянных участников ток-шоу. По сообщению сайта "Комсомольская правда", действо напоминало панихиду.

ПО ТЕМЕ

Появились первые кадры "Пусть говорят" с новым ведущим

Шепелева раскритиковали за новую программу

Малахов – Киркорову: Люби меня всегда

 Малахов уходит с Первого канала

Сюжеты Малахов уходит с Первого канала

Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

Присутствующие в студии говорили много хорошего о Малахове, новый ведущий Борисов упомянул о своей дружбе с Андреем и сообщил, что тот буквально на днях станет отцом. Интересно и то, что в целях избежания рекламы канала-конкурента, все утверждали, что не владеют информацией, куда уходит Малахов.

Тем временем, источник сайта Lenta.ru поведал, что Андрей до сих пор не написал заявление о своем уходе.

Сам Андрей так и не пришел, хотя его ждали, ведь фрагмент с прощанием добавил бы драматизма. Одним из кандидатов на пост ведущего ток-шоу "Пусть говорят" является Дмитрий Борисов.

Публикация от @malakhov007


В конце июля российский журналист Егор Максимов сообщил о том, что Малахов готовится к уходу с Первого канала ради работы на ВГТРК. Эту информацию подтвердил главный редактор "Р-Спорт" Василий Конов, назвав переход "фактом и главной трансферной сенсацией телевизионного межсезонья".

В ВГТРК же отнекивались, отвечая, что переход Малахова "физически не может случиться", поскольку руководство на данный момент находится в отпуске.

Сегодня, 11 августа, Влад Лисовец опубликовал видео в своем микроблоге, где отчетливо видно, как Дмитрий Борисов готовится выступить в кадре и держит в руках папку, на обратной стороне которой знакомый всем телезрителям логотип "Пусть говорят".

Фото: instagram.com


Автор: Василиса Моргунова11 августа 2017, 22:09
ФОТОРЕПОРТАЖ

Малахов променял ТЭФИ на море цветов

567

комментарии

Политика

Трамп втихаря общается с Ким Чен Ыном
Лавров получил неожиданную похвалу от дагестанца
Надоедливый Порошенко нашел способ усидеть на троне
Россия готовится к войне на Дальнем Востоке

Шоу-бизнес

Молодая жена об интиме с Иваном Краско
46-летняя Кудрявцева поразила шикарной фигурой
Дана Борисова возвращается на телевидение
Что скрывает Ольга Бузова

Проишествия

Теща Кержакова выжила после удара молотком по голове
Боксер сбежал от драки любовницы со стюардессой
Мать отправила младенца в приют посылкой
Учитель года получил 10 лет тюрьмы за секс-пати с мальчиками

Lifestyle

Лучшие работы основателя "Веселых ребят" Павла Слободкина
Роковая судьба актера Виктора Авилова
Певца Ашера обвинили в намеренном заражении любовниц
В Сети появился трейлер британской комедии о смерти Сталина
Шоу-бизнес

Шепелева раскритиковали за новую программу

Зрители остались недовольны ведущим

Шоу-бизнес

Над опозоренной Бузовой поглумились в Шереметьево

Пограничники около часа перетряхивали грязное белье звезды "Дома-2"
Шоу-бизнес

Дочь Панина попрощалась с матерью

Актер опубликовал видеозапись разговора с дочерью

Шоу-бизнес

Появились первые кадры "Пусть говорят" с новым ведущим

В Сеть попало видео со съемок новых серий программы

Гороскоп

С особенной дочкой Данко случится чудо
Совет на выходные
Криштиану Роналду добился успехов в футболе с помощью секса
Судьба Алеси Кафельниковой предрешена

Фоторепортажи

Дмитрия Нагиева заметили на кастинге "Новой фабрики звезд"
Соблазнительное тело Андрея Малахова
Новоиспеченные знаменитые мамы
Ирина Дубцова опубликовала откровенные снимки

Спорт

Шарапова объяснила лютую ненависть Серены Уильямс
Девушка-боец ММА разделась для обложки журнала (фото)
Дарья Клишина отказалась брать в руки флаг России
Отсидевший за насилие Емельяненко рвется бить иностранцев

Регионы

40 кошек обглодали тело умершего пенсионера
Раскопки в Крыму закончились сенсацией
Грибник избил откусившего ему нос медведя
19-летняя россиянка продает девственность за iPhone
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru