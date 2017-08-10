Малахов – Киркорову: Люби меня всегда

У двух звезд много творческих точек соприкосновения. И они планируют продолжать совместную работу.

Композитора Алексея Малахова считают одним из главных хитмейкеров на нашей эстраде. Его песни есть в репертуаре Николая Баскова, Стаса Михайлова, Ани Лорак, Бориса Моисеева, Таисии Повалий, Александра Буйнова, Анастасии Стоцкой и даже Аллы Пугачевой! Песню "Люби меня всегда" он написал специально для Филиппа Киркорова.

Но, кажется, Малахову тесно среди наших однотипных звезд, поэтому он решил открыть новые. И задумал грандиозный проект, который выйдет на крупном музыкальном телеканале. Молодых исполнителей в программе "Ты – звезда" будет оценивать авторитетное жюри, в состав которого вошли Анастасия Стоцкая, Сергей Зверев, Анастасия Волочкова, Диана Гурцкая, Прохор Шаляпин и Елена Максимова.

Лучшие режиссеры-постановщики, хореографы и музыканты создадут на сцене праздник света и звука и подарят неповторимые эмоции. Это шоу можно считать альтернативой новой "Фабрике звезд", которая выйдет в эфир осенью.

"Мы уже получили огромное количество заявок. Интерес к проекту просто невероятный, и мне как его создателю очень приятно, что у нас в стране так много людей, которые хотят петь, выступать на сцене, дарить радость зрителю", – цитирует Малахова портал womansstyle.ru

