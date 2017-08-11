Шепелева раскритиковали за новую программу
Первый канал довольно громко заявил о новой программе, ведущим которой стал Дмитрий Шепелев. "Революционное ток-шоу, которое помогает людям выяснить отношения" – так охарактеризовали передачу "На самом деле". При помощи детектора лжи и приборов, которые контролируют пульс героев, эксперты пытаются добраться до истины и разрешить конфликтные ситуации.
Зрители активно обсуждают каждый выпуск на сайте Первого канала. Elvira пишет: "Ровно минуты хватило, чтобы понять, что программа неинтересная. Наиграно все. Преувеличили, как обычно, плюс монтаж. И Малахов сдулся со своим "Пусть говорят", и у этой передачи рейтинга высокого не будет. "Правда и только правда". Ага, врите больше! Когда это по телику правду показывали?"
По ее мнению, Дмитрию Шепелеву нужно было наладить отношения с родителями Жанны Фриске, а потом становиться ведущим программы подобного формата. "Нет в передаче ничего чистого, созидающего, поучительного. Панин психически болен, а его матери не стыдно за такого члена общества. Пьеру и жене нужны, наверное, деньги", – заключила Elvira.
К ней присоединились другие интернет-пользователи. Екатерина Калинина тоже припомнила шоумену ситуацию в семье Фриске. "У Шепелева рыльце в пушку после истории с деньгами для Жанны. Он не должен быть ведущим такой передачи. Аудитория должна на 100% доверять ведущему", – уверена она.
Среди критиков "революционного" шоу нашлись и те, кто поддержал Шепелева. Ruslan Xamini призвал его игнорировать злопыхателей: "Дмитрий, передача хорошая! А на дурные и завистливые комментарии не обращайте внимания. Не все понимают, что такое потерять любимого человека и самому воспитывать сына. Вы молодец, что смогли справиться со всеми трудностями и создали передачу. Удачи в работе Вам и коллективу, который вместе с Вами делает передачу".
А Василина Кошкина заметила, что программа, которую вел Андрей Малахов, давно потеряла актуальность. "Пусть говорят" – эта программа изжила себя! Новое ток-шоу с экспертами более правдивое, герои стараются рассказать правду. Уверена: такое количество просмотров говорит о том, что людям интересно смотреть известные ситуации под другим углом правды! "На самом деле" показывает жертв и палачей с разных сторон", – написала телезрительница.
О том, что вместо ток-шоу "Пусть говорят" появится передача, вести которую будет Дмитрий Шепелев, стало известно совсем недавно. Андрей Малахов до сих пор не прокомментировал эту новость.
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