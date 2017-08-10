Панин согласился заменить Малахова в "Пусть говорят"

Актера привлекли большие деньги. По слухам, шоумен зарабатывал на проекте свыше 700 тысяч рублей в месяц.

В размышления о том, кто заменит Андрея Малахова в программе "Пусть говорят", погрузились даже солидные издания. Что уж говорить о бульварной прессе, которая обсосала эту тему со всех сторон. Высказывались предположения, что в студии появится ведущий "Новостей" Дмитрий Борисов или диктор красноярского телеканала Александр Смол, поздравивший в прямом эфире депутатов, в два раза поднявших себе зарплату.

Теперь выяснилось, что вести скандальное ток-шоу не против одиозный актер Алексей Панин, который в разное время разгуливал по улицам в женском белье, мастурбировал под окнами домов и демонстрировал на пляже детям свое достоинство. Вопрос – в деньгах.

"Я не отказываюсь от работы. Советский актер Николай Афанасьевич Крючков говорил, что отказываться от работы – грех. Я отказываюсь только в крайнем случае, когда у меня очень плотный график, и я не могу развести проекты. Мое участие бесплатное зависит от художественной стоимости проекта. Что касается такого рода проектов, это телевизионный коммерческий проект, и здесь все зависит от денег", – заявил Панин в интервью НСН.

Среди возможных претендентов фигурировал и Никита Джигурда. Актер органично смотрелся бы среди мордобоев, которыми славится "Пусть говорят", однако он заверил, что информация о пробах – фейк.