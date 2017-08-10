Малахов в шоке от провокации Канделаки

Телеведущая "слила" конфиденциальную информацию. Мол, не выдержала.

Поклонники второй день обсуждают поступок Тины Канделаки. На своей странице в соцсети она опубликовала фото Андрея Малахова в костюме и с микрофоном, брендированными логотипами МАТЧ-ТВ. Все ужаснулись – такого поворота в истории с уходом ведущего с Первого канала никто не ожидал. Однако позже стало понятно, что этот кадр – монтаж.

Андрей, кажется, шокирован этой провокацией. "Мы же договорились до 14.08 не сливать!" – написал он под снимком. "Ну... я не выдержала. Комментаторы в ужасе. Все же понимают, что ты встанешь на биатлон и лучшие матчи РФПЛ", – ответила Тина.

Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki) Авг 9 2017 в 7:07 PDT

Кстати, 10 августа у Малахова закончился ежегодный отпуск. В Москву он возвращается на частном самолете, забронированном на JetSmarter. Об этом шоумен сообщил в Instagram. "Спасибо, Сардиния, за теплый прием! За лазурное море! За вкусные продукты! Время улетать", – уточнил он под фото, на котором запечатлен в темно-синей рубашке с надписью Mаlakhov 2.

Публикация от @malakhov007 Авг 10 2017 в 1:58 PDT

Эта футболка – словно намек на переход ведущего на вторую кнопку – канал "Россия". Большая часть команды, работавшей с Малаховым в скандальном шоу "Пусть говорят", уже там. По слухам, коллектив ушел из-за смены продюсера и концепции передачи, где теперь будут обсуждать в основном политические темы.