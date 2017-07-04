Голый муж Пугачевой поиздевался над Боней и Нагиевым

Эксклюзив Особое мнение Интервью Подруга о похоронах Евгения Осина Высоцкая попала в скандал из-за повара-раба

Выбор читателей

Олег Яковлев "сгорел" за полтора месяца
Шепелев об убийстве отца Фриске
Фадеев о "пьяном" мальчике: Больше не могу молчать
Стала известна причина смерти Олега Яковлева
Джигурда и Анисина всех обманули
Из прощания с Олегом Яковлевым устроили светскую тусовку
партнеры
Вторник 4 июля
Лента новостей
21:23
Когда земляне смогут заселить Титан
21:07
Старейшим жителем России признали пенсионерку из Кабардино-Балкарии
20:48
Расиста Роналду застукали в бассейне с мускулистым другом
20:05
Назначен новый директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского
19:43
Зажаренный на мангале мужчина оказался слесарем-именинником
19:39
В Поморье будут судить отца-садиста
19:18
Известного музыканта обокрали в Москве
19:07
Боксер избил женщину ногами из-за умершей собаки (видео)
18:55
В Москве двухлетний ребенок выпал из окна
18:46
NASA и Белый дом готовятся к вторжению пришельцев
18:43
"Единая Россия" продолжит борьбу с коррупцией
18:30
В Пулково поймали петербуржца с наркотиками в гипсе
18:11
Как выглядят будущие монархи
17:57
Алина Кабаева получила новую работу
17:36
В московской больнице нашли труп младенца
17:32
Германия "подсядет" на российский газ
17:24
Граждане дадут оценку эффективности власти
17:17
Эрнст собрался "захватить" Китай
17:14
Сколько стоит похоронить москвича
16:42
Мара Багдасарян устроилась продавать колбасу
16:20
Зажигательный танец Матвиенко с киргизами (видео)
16:17
В Москве число многодетных семей выросло вдвое
16:10
Что покажет Москва на VII урбанистическом форуме
16:05
Самые популярные книги для детей
15:45
Москву предупредили о приближении града
15:40
Путин угостил Си Цзиньпина сморчками и хурмой
15:26
Московские отели попались на афере с завышенными ценами
15:19
Стрелявшую в мужа Ткаченко вернут детям
15:07
Опубликовано видео наезда следователя на пенсионерку в Подольске
14:59
Дочь главаря банды "цапков" ведет роскошную жизнь
14:55
Скончалась вдова Алексея Германа – старшего
14:47
В московском метро на рельсы упал пассажир
14:43
Как правильно составить брачный договор
14:34
Козак и Силуанов выступят в Госдуме в июле
14:33
Трамп готов лечь на лопатки перед Путиным
14:22
Госдума проведет парламентские слушания по теме курортного сбора
14:16
От чего чаще всего умирают в России
14:15
Названа дата встречи Путина и Трампа
14:04
В России выпал июльский снег
13:54
Ягудин и Костомаров обнажили свои прелести
13:43
Бывшего мужа Амалии Гольданской оставили без пенсии
13:23
Вашингтон похвастался успехами в антироссийской пропаганде
13:20
В России продают единственный в мире спиннер за миллион рублей
13:03
Чем опасны для здоровья затяжные дожди
12:51
На голову москвичке упал кусок балкона (видео)
12:37
Укусы клещей признали полезными для сердца
12:32
На юге Москвы спасли тонущую в реке собаку
12:18
Соблазнительные звездные пенсионерки
12:16
Москвичей бесплатно научат рисовать
12:11
Варшава поставила Киеву ультиматум на пути в ЕС
12:07
МЧС сообщило о надвигающейся грозе
12:06
Врачи накинулись на госпитализированную Пегову
11:57
Убивший дома жену уралец ушел гулять с ребенком и умер
11:41
США продолжили "химическое шоу" в Сирии
11:30
Человеческие эмоции находятся под контролем микроорганизмов
11:30
Москвич с фальшивым паспортом пытался обмануть банк на 38 млн
11:22
Самые уморительные ошибки ЕГЭ-2017
11:15
Под Москвой шеф-повар расчленил друга и сжег на мангале
11:08
Расширенный Совет потребителей заморозит реформу РЖД
11:07
Подруга о похоронах Евгения Осина
11:03
Миллионерша Бузова возмутила безумными капризами
10:41
Высоцкая оскандалилась из-за повара-раба
09:58
"Особенная" дочь Хакамады отдыхает с любовником на море
09:53
Как дело "пьяного" мальчика изменило Россию
09:53
Выросло число жертв трагедии на озере под Челябинском
09:52
Будущее "умных" городов в России
09:47
Мэр взял в жены крокодилицу (видео)
09:37
Фото изможденной Гусевой появилось в Сети
09:33
Ученые встревожены катастрофическим охлаждением Солнца
09:30
У знаменитой телеведущей нашли опухоль мозга
09:20
Синоптики пообещали москвичам теплый день
09:12
На севере Москвы после падения с крыши дома погиб мужчина
09:03
Как в действительности строили пирамиду Хеопса (видео)
08:51
У россиянки оказались самые длинные ноги
08:50
Запад пристыдил Порошенко
08:38
Первый канал поймали на обмане
08:36
Ребенок спас Дроздову и Певцова
08:35
У безработной москвички отобрали рюкзак с 2 млн рублей
08:16
Должникам серьезно облегчат жизнь
08:14
Амана Тулеева в тяжелом состоянии вертолетом доставили в Москву
22:31
Что стало с Алексеем Потехиным из группы "Руки Вверх!"
22:25
В Госдуме допоздна обсуждали защиту прав дольщиков
22:02
В Сети появился бесконечный источник кошачьего урчания
22:01
В Одессе сорвалась "Ликвидация" с Машковым
21:55
Глава Сбербанка в Чечне объявлен в розыск
21:42
Внучка Ефремова о расставании с мужем и романе с Ельциным
21:40
В Бостоне автомобиль протаранил толпу пешеходов
21:26
За что любят мультфильм "Гадкий я"
21:19
Знаменитый актер трогательно обратился к похитителям дочери
21:03
Звезды подтвердили версию о СПИДе у Олега Яковлева
20:44
Теннисистка Уильямс расплакалась после смертельного ДТП (видео)
20:39
Корчевников: Максакова находится под прицелом
20:33
Раскрыта тайна природных аномалий
20:24
Россиянам запретили оставлять детей в машине без присмотра
20:24
Молодежь собралась в Крыму на форум "Таврида"
20:21
Чаплин пугает смертью после показа "Матильды"
20:16
В "Орленке" открылся Фестиваль визуальных искусств
20:15
Эксперты ждут конкуренцию на осенних выборах
19:58
В столице за несколько часов выпала четверть месячной нормы осадков
19:44
На севере Москвы угнали Gelandewagen за 15 миллионов
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Джигурда без вести пропал после получения наследства
У Джигурды и Анисиной отжали многомиллионное наследство
Шокирующие откровения Алибасова об интимной жизни "На-На"
У Евгения Осина отказали ноги
Подруга о похоронах Евгения Осина
Звезды подтвердили версию о СПИДе у Олега Яковлева
Шоу-бизнес

Голый муж Пугачевой поиздевался над Боней и Нагиевым

Дмитрий Нагиев и Виктория Боня. Фото: dni.ru
Супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин продолжает высмеивать знаменитостей в соцсетях. Новыми жертвами юмориста стали бывшая звезда "Дома-2" Виктория Боня и телеведущий Дмитрий Нагиев.

Продолжение: Волочкова в трусах тряхнула стариной
прочитано 2584 раза

Буквально недавно Галкин сорвал овации в Instagram, сделав пародию на "аристократку" Яну Рудковскую и ее завтраки. Продюсер Димы Билана любит похвастаться дорогой посудой и деликатесами, за что и получила град насмешек от Максима.

ПО ТЕМЕ

Звезды поглумились над смертельной "бурей века"

Рудковская едко ответила на насмешки Галкина

Звездам досталось от обнаженного Галкина

Галкин поиздевался над Малышевой

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

Ранее муж Пугачевой шутливо упрекнул знаменитостей за любовь к нытью в соцсетях. Или, в другой раз, Галкин обозвал Филиппа Киркорова "зомби", а его вид определил как "ужасы нашего городка". Поиздевался шоумен и над Ренатой Литвиновой, уморительно скопировав ее фирменные жесты и интонации. Еще как-то Максим перевоплотился в популярного телеврача Елену Малышеву в туалете в поезде, заставив подписчиков смеяться до икоты.

Нынче же артист добрался до модели Виктории Бони, у которой многомиллионная армия подписчиков в Instagram, и секс-символа отечественного кино и телевидения Дмитрия Нагиева. Шоумен упомянул их в контексте избытка бредовой рекламы в соцсетях.

Примечательно, что этим грешат и другие герои таблоидов вроде Ксении Собчак и Ольги Бузовой, у них рекламы намного больше, чем у той же Бони. Но Максим почему-то решил пройтись по Виктории. Неужели Собчак не так весело пародировать? Или от нее жесткий ответ прилететь может?..

"Сейчас все что только не рекламируют! – возмущенно заявил Галкин, запечатленный на видео голым. – Наверное, просто есть люди, которым реклама идет. Они рождены, чтобы впендюривать всякую х...нь. Вот, например, Дима Нагиев".

Внезапно Максим переместился из кухни в санузел. И там, сидя на унитазе, голосом Нагиева Галкин произнес: "Туалетная бумага "Шелковый путь". Проведи свой караван по мягкой дорожке".

Затем шоумен заговорил о звезде "Дома-2". "Виктория Боня – красавица, ухоженная всеми косметологами мира. И вот она говорит: "Куколки мои, я открыла для себя новые крема. Они полностью заменят ботокс". Виктория, вот вы сами верите, что кремы могут заметить ботокс?! – обратился к модели Максим. – Вот и мы не верим!"

Галкин считает, что Нагиев в рекламе смотрится намного лучше. "Если надо что-то впендюрить, во что мы не верим, подключайте Диму Нагиева. Он это продаст зараз", – посоветовал рекламодателям шоумен.

Автор: Елена Алешина4 июля 2017, 19:56

комментарии

Политика

Трамп принесет в жертву Порошенко на встрече с Путиным
Вашингтон похвастался успехами в антироссийской пропаганде
Варшава поставила Киеву ультиматум на пути в ЕС
США продолжили "химическое шоу" в Сирии

Шоу-бизнес

Волочкова в трусах тряхнула стариной
Голый муж Пугачевой поиздевался над Боней и Нагиевым
Штурм: Умирающий Осин живет на помойке
У девятилетней дочери Панина заплетается язык

Проишествия

Знаменитый актер трогательно обратился к похитителям дочери
В турецком отеле трагически погибла 11-летняя россиянка
Самые разрушительные ураганы в Москве
Медики спасают москвича после неудачной попытки обрезания

Lifestyle

Эрнст собрался "захватить" Китай
Самые популярные книги для детей
Первый канал поймали на обмане
За что любят мультфильм "Гадкий я"
Шоу-бизнес

Звезды подтвердили версию о СПИДе у Олега Яковлева

Выяснились неожиданные подробности о причине смерти певца
Культура

Первый канал поймали на обмане

Он использовал интернет-боты для раскрутки политического ток-шоу
Спорт

Алина Кабаева получила новую работу

О радостном событии сообщили в Instagram
Шоу-бизнес

Волочкова в трусах тряхнула стариной

Балерина променяла дождливую Москву на солнечный курорт

Гороскоп

Что общего между вегетарианцами и геями
Ребенок спас Дроздову и Певцова
Астрологический прогноз с 3 по 9 июля
Раскрыта судьба преемника Яковлева в "Иванушках"

Фоторепортажи

Ягудин и Костомаров обнажили свои прелести
Соблазнительные звездные пенсионерки
У россиянки оказались самые длинные ноги
Как на самом деле живут в Северной Корее

Спорт

Алина Кабаева получила новую работу
Теннисистка Уильямс расплакалась после смертельного ДТП (видео)
Акинфеев грозится уйти из сборной из-за Черчесова
Почему Эрнст испортил финал Кубка конфедераций

Регионы

Убивший дома жену уралец ушел гулять с ребенком и умер
Под Москвой шеф-повар расчленил друга и сжег на мангале
Радужный кот Беляш попался на гей-пропаганде
Сын погиб в попытке спасти родителей из выгребной ямы
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru