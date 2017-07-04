Голый муж Пугачевой поиздевался над Боней и Нагиевым

Супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин продолжает высмеивать знаменитостей в соцсетях. Новыми жертвами юмориста стали бывшая звезда "Дома-2" Виктория Боня и телеведущий Дмитрий Нагиев.

Буквально недавно Галкин сорвал овации в Instagram, сделав пародию на "аристократку" Яну Рудковскую и ее завтраки. Продюсер Димы Билана любит похвастаться дорогой посудой и деликатесами, за что и получила град насмешек от Максима.

Ранее муж Пугачевой шутливо упрекнул знаменитостей за любовь к нытью в соцсетях. Или, в другой раз, Галкин обозвал Филиппа Киркорова "зомби", а его вид определил как "ужасы нашего городка". Поиздевался шоумен и над Ренатой Литвиновой, уморительно скопировав ее фирменные жесты и интонации. Еще как-то Максим перевоплотился в популярного телеврача Елену Малышеву в туалете в поезде, заставив подписчиков смеяться до икоты.

Нынче же артист добрался до модели Виктории Бони, у которой многомиллионная армия подписчиков в Instagram, и секс-символа отечественного кино и телевидения Дмитрия Нагиева. Шоумен упомянул их в контексте избытка бредовой рекламы в соцсетях.

Примечательно, что этим грешат и другие герои таблоидов вроде Ксении Собчак и Ольги Бузовой, у них рекламы намного больше, чем у той же Бони. Но Максим почему-то решил пройтись по Виктории. Неужели Собчак не так весело пародировать? Или от нее жесткий ответ прилететь может?..

enter; width:100%;"> Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Июл 4 2017 в 7:16 PDT

"Сейчас все что только не рекламируют! – возмущенно заявил Галкин, запечатленный на видео голым. – Наверное, просто есть люди, которым реклама идет. Они рождены, чтобы впендюривать всякую х...нь. Вот, например, Дима Нагиев".

Внезапно Максим переместился из кухни в санузел. И там, сидя на унитазе, голосом Нагиева Галкин произнес: "Туалетная бумага "Шелковый путь". Проведи свой караван по мягкой дорожке".

Затем шоумен заговорил о звезде "Дома-2". "Виктория Боня – красавица, ухоженная всеми косметологами мира. И вот она говорит: "Куколки мои, я открыла для себя новые крема. Они полностью заменят ботокс". Виктория, вот вы сами верите, что кремы могут заметить ботокс?! – обратился к модели Максим. – Вот и мы не верим!"

Галкин считает, что Нагиев в рекламе смотрится намного лучше. "Если надо что-то впендюрить, во что мы не верим, подключайте Диму Нагиева. Он это продаст зараз", – посоветовал рекламодателям шоумен.