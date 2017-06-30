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Звезды поглумились над смертельной "бурей века"

Игорь Верник, Екатерина Варнава, Евгений Петросян. Фото: Dni.Ru
Знаменитости, проживающие в Москве, массово делятся в Instagram пугающими фото и видео жуткого урагана с ливнем и градом, который называют "бурей века" и "ветхозаветным потопом". Некоторые артисты поглумились над бедствием, унесшим жизни людей.
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На Москву днем 30 июня обрушился ураган. Шквалистый ветер сопровождался ливнем и градом, в результате чего множество улиц столицы и близлежащих городов оказались затоплены.

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Непогода застала некоторых звезд в пути, другие успели укрыться от бури в своих надежных домах и квартирах. Многие успели снять на смартфоны разгул стихии.

Оскар Кучера поделился на редкость удачным кадром. "Тьма сошедшая со Средиземного моря накрыла ненавидимый Прокуратором город.... #москва #гроза #бастинда #духзахватывает", – процитировал классика актер.

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Публикация от OskarKuchera (@oskarkuchera)

Певца Данко тоже можно назвать отличным фотографом. "Перед грозой. Хорошо как фотографирует не айфон", – отметил исполнитель, довольный тем, как получился снимок предгрозового неба.

Супруга кутюрье Валентина Юдашкина Марина сняла на видео ливень и напомнила своим подписчикам крылатую фразу: "У природы нет плохой погоды!☹️".

Экс-солистка "Блестящих" Ксения Новикова философски заметила: "Перед стихией человек так мал..... #стихия #чтотобудетНачалось!!!☂️⛈⚡️🌧💦☔️ Поливает будь здоров!!!! #дождь #стихия#ураган".

Стас Костюшкин с женой Юлией попали в бурю, когда находились в машине. Они предпочли пошутить над тревожной ситуацией: "Едем и боимся, боимся и едем!😹🙈 Стасик @stas_kostyushkin_official и Павлик Руляттттт!!!🤘🏼😁🙋🏻‍♂️🐰#москва #ялюблютебя #воттакоелето #ливень #армагедон".

Певица Максим и вовсе пришла в восхищение от живописного разгула стихии. "Как красиво!" – написала в Instagram артистка и показала, как ее дачу заливает дождем.

Актриса Екатерина Шпица и ее сын были на улице в разгар бури. "Сходили в магазинчик в соседний подъезд, за 30 секунд промокли насквозь, но! свою укладку и кепку Германа я спасла целлофановым пакетами :)))) Ливень, мягкий град – восторг! Я серьезно😊", – поделилась позитивным настроением звезда кино и сериалов. 

Евгений Петросян изрядно насмешил подписчиков своим фото в теплой верхней одежде. "Зиму перезимовали и лето перезимуем!" – оптимистично настроен юморист.

Оксана Фандера тоже сумела красиво запечатлеть грозовое небо. "Если поцелуй – это капля дождя, то Он посылает нам ливень....." – многозначительно заметила актриса.

Вячеслав Манучаров оказался в машине под градом. Он снял на видео окрестности и с иронией в голосе произнес: "Москва, Третье Кольцо, град, дождь, лето 2017..."

Посмеяться над "армагеддоном" предпочла и звезда Comedy Woman Екатерина Варнава. "Сегодня, я так понимаю, добрая половина инстаграмма поздравит всех с наконец наступившим летом.. я же выражу чувства по этому поводу ритуальными танцами (берите зонтик с собой, друзья)😂😈", – посоветовала юмористка.

Игорь Верник нашел способ не испортить прическу и не вымокнуть под ливнем. Он вышел на улицу под струи дождя, прикрывшись картонной коробкой, заклеенной скотчем.

Пошутил над потопом и шоумен Максим Галкин. Он, кривляясь, вышел под ливень в рубашке, которая очень быстро промокла. "Вот и лето прошло?! 😱 Вам в ленту актуальный клип на скорую руку", – написал артист и показал пародию на Софию Ротару.

Звезда клипа "Экспонат" группы "Ленинград" Юлия Топольницкая тоже отнеслась к катаклизму с юмором. Актриса возвращается с курорта в "осеннюю" столицу. "Пока,солнечный Кипр💙Говорят в Москве ливень и град...мммм....вкуснятина🌪🌧❄️пожалуй полечу туда!" – старается не печалиться артистка.

Подопечный Яны Рудковской Дима Билан получает огромное удовольствие от грозы. "Дождь ..... мое !!!" – заявил довольный исполнитель, с упоением гуляющий во время ливня.

Звезда "Дома-2" Ирина Агибалова сидит без света и, что самое ужасное, без Wi-Fi. "Москва и Подмосковье в зоне урагана? Отзовитесь! У кого что сейчас за окном? У нас гром, молния, то ветер, то ливень, то затихает... Но интернет и телевидение уже не работают с первых капель дождя!" – отчиталась обеспокоенная звезда телестройки.

Больше всех повезло Анастасии Волочковой. Популярную балерину непогода обошла стороной. "А у меня дома почему-то не ураган, а солнышко..." – недоуменно сообщила танцовщица и предъявила доказательство в виде фото.

Автор: Елена Алешина30 июня 2017, 20:46
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