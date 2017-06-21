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Шоу-бизнес

Звездам досталось от обнаженного Галкина

Максим Галкин. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Ведущий выложил в Интернет видео, на котором в фартуке на голый торс моет посуду. При этом он в весьма саркастичной форме подшучивает над знаменитостями, которые жалуются на усталость в социальных сетях.

Продолжение: У Ольги Орловой разрыв сердца

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"Знаете, что меня всегда удивляло? Это знаменитости, которые рассказывают в инстаграме, что они устали. Вот нафига в Инстаграме рассказывать, что ты устал? Я, например, когда устал, только до кровати могу доползти", – рассуждает Галкин. "Смешно выглядят модные девицы, которые говорят: "У меня так много забот с утра – макияж, маникюр. Потом я долго снималась, целый день держала губы уточкой", - продолжает артист. 

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 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

"Главное, по ее лицу непонятно, что она устала. В том месте, которое она показывает в инстаграме, она точно не устала. В каком месте она устала – непонятно. Ладно еще девушки, они кокетничают, чтобы им сказали: "Боже! Если она так выглядит, когда устала, как же она выглядит, когда отдохнет?". Но когда мужики говорят, что они устали, этого я не понимаю. Представляете, если бы шахтер вышел из забоя, выставил себя в инстаграме: "Сегодня был тяжелый день. Метанопроявления, горные удары – я так устал". Нет, только звезды очень устали. Работа у них тяжелая – рожей торговать", – заключил Максим.

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Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru)

Поклонники засыпали юмориста комментариями, мол, правильно все говорит, современные ценности поменялись и остро стоит вопрос, что с этим делать. "Что-то с головой не только у звезд! Особенно беда с тетями! Если за день себя не выставила в сеть с разных ракурсов, то раздетой, то одетой, то с едой, то в спортзале, то в салоне, то с собачкой, то на природе, то в санузле, все. Мир перевернулся с ног на голову, другая жизнь нынче. Не знаю, как уберечь своих детей от этого", – обеспокоенно прокомментировал запись подписчик артиста. 

Фолловеры также заметили, что у мужа Примадонны правильный подход к проблеме усталости, ведь намного лучше с юмором относиться к трудностям, чем занудствовать и настраивать себя на негативный лад. 

Автор: Василиса Моргунова21 июня 2017, 13:32

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