Что стало с Алексеем Потехиным из группы "Руки Вверх!"

Журналисты выяснили, как поживает бывший участник популярнейшего в 90-х коллектива "Руки Вверх!" Алексей Потехин. Певец объяснил, почему бросил группу, оставив Сергея Жукова в одиночестве.

Недавно группа "Руки Вверх!" победила на премии МУЗ-ТВ в номинации "Лучшая песня пятнадцатилетия". Награду за композицию "Крошка моя" забрал Сергей Жуков, появившийся на сцене без Алексея Потехина. А ведь когда-то парни были неразлучны.

Журналисты связались с бывшим участником коллектива и узнали, почему его больше не видно. "Да, я на какое-то время ушел из шоу-бизнеса, но музыкой заниматься не перестал, – сообщил Потехин. – Недавно написал песню для "Бурановских бабушек". Она будет приурочена к чемпионату мира по футболу".

О своем бывшем коллеге гадости артист говорить не стал. "Вот все меня спрашивают, почему я ушел из "Руки Вверх!" Я вам отвечу: потому что мы все стали взрослыми, но Сергей так не считал, ему было комфортно. Ему комфортно и сейчас. Он всегда хотел славы, а я нет", – развел руками Алексей.

Судя по всему, музыканты не поддерживают отношения после распада коллектива. "Общаемся ли мы? Спросите это у него. Хотя вы вряд ли ему дозвонитесь. Он же вип", – уклончиво ответил исполнитель.

Если Жуков продолжает вести активную светскую жизнь и изредка появляться в новостях (например, в связи с сенсационным похудением), то Потехина акулы пера успели позабыть. "Честно говоря, я очень удивлен, что вы захотели взять у меня интервью. Я давно не популярен. Я сижу в интернете – там тишина. Никто не пишет. Хотя я готов ответить каждому!" – цитирует артиста сайт "Собеседник".

enter; width:100%;"> Публикация от Алексей Потехин (@potekhinalex) Май 13 2017 в 4:48 PDT

Алексей признался, что хоть его композиции и пела вся страна, он не обогатился. "Самое интересное, что из всех двухсот тридцати песен, которые мы написали, всех интересовали только самые простые. "Ла-ла-ла-ла, весь день я напеваю" – на таких песнях мы прославились. У каждой девочки в стране были кассеты "Руки Вверх!", но на нашем финансовом положении это никак не отражалось", – посетовал Потехин.

По словам бывшего участника группы "Руки Верх!", все деньги уплыли другим людям. "Наши продюсеры поимели все. У них были квартиры, машины, жены. У нас – ничего. Если вы спросите, сколько заработал на нас Андрей Черкасов, который нами руководил, и компания "АРС-рекордз", я вам отвечу: сто сорок миллионов рублей. Обязательно об этом напишите!" – попросил артист.