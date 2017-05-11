Куда пропала экс-солистка "Лицея" Лена Перова

Известная телеведущая, актриса и певица, выступавшая в популярных группах "Лицей" и "Амега", Лена Перова уже несколько лет не появляется в светской хронике. Обеспокоенные журналисты связались с артисткой, чтобы узнать, как она.

Последний раз имя Перовой не сходило с передовиц таблоидов в 2014 году в связи с ее госпитализацией. Если открыть "Википедию", значимые события в жизни и карьере исполнительницы датированы тем же периодом. А дальше – тишина.

Крайне редко Перова публикует в Instagram свои селфи, поэтому чаще всего в ее микроблоге встречаются подобного рода комментарии – "Леночка, куда ты пропала". Репортеры дозвонились до артистки и спросили, чем она занимается вдали от суетной толпы.

"На данный момент свою музыкальную карьеру я поставила на паузу. Это не значит, что я решила окончательно от нее отказаться. Просто последние десять лет я посвятила себя медиасфере – радио и телевидению", – объяснила свою пропажу Перова.

Елена поспешила успокоить встревоженных почитателей, заверив, что без дела она не сидит. "Сейчас я работаю на "Детском радио" над одним образовательным проектом. К сожалению, не могу разглашать подробности, но осенью вы и сами обо всем узнаете", – пообещала артистка.

Публикация от Елена Перова (@lperova) Янв 24 2016 в 3:35 PST

Жизнь развела Перову с другими "лицеистками". "С бывшими коллегами по группе – Изольдой и Настей – я не общаюсь. У нас нет никаких точек соприкосновения", – цитирует звезду 90-х сайт Woman.ru.

Публикация от Елена Перова (@lperova) Май 13 2014 в 7:01 PDT

В финале беседы Елена дала понять акулам пера, что довольна тем, как сложилась ее жизнь. "У меня все хорошо: и в работе, и в личной жизни", – отчиталась исполнительница.

Напомним, молодежь сходила с ума по коллективу "Лицей" в конце 90-х. Хиты группы "След на воде", "Осень", "Паровозик-облачко" и "Незнакомка" звучали из каждого утюга. Анастасия Макаревич, Изольда Ишханишвили и Лена Перова активно гастролировали, пока последняя не поссорилась с продюсером группы и не уволилась. Вторая волна популярности пришла к Перовой, когда она выступала в поп-коллективе "Амега". В 2002 году Елена стала одной из самых ярких участниц шоу "Последний герой".