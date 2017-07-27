Жена Преснякова попросила у гостей деньги на свадьбу

В данный момент чуть ли не все представители отечественного шоу-бизнеса веселятся на свадьбе внука Аллы Пугачевой. Торжество поражает своим размахом и роскошью.

На свадьбу 26-летнего Никиты Преснякова и 20-летней Алены Красновой позвали около 200 гостей, а для невесты заказали два свадебных наряда.

По словам второй бабушки Никиты, внук уверен, что его теперь уже жена похожа на нее. "Такая же юморная и общительная. Мы подарим один подарок от семьи Пресняковых. Зато большой!", – цитирует сайт "Комсомольская правда" Елену Преснякову.

Мама Никиты, Кристина Орбакайте, принимала участие в подготовке и организации свадебного торжества. Это и будет ее подарком молодоженам. А Примадонна и другие гости, судя по всему, подарят молодым деньги. По словам Алены Красновой, конверт с хрустящими купюрами – беспроигрышный подарок на свадьбу.



Публикация от ✖ m a r c h e l o ✖ (@vika_marchelo) Июл 27 2017 в 4:58 PDT

Интересно, что жених лично придумал клятву верности и любви супруге: "Знаю я, что характер не из легких. Я словно топил в себе гномов робких. Ты растворила мою ярость. Подарила мне храбрость, налила "инь" в мое "ян"!".

Напомним, в ЗАГС, который находится в Барвихе, жених и невеста подъехали около двух часов дня. Алену к месту проведения мероприятия привез шофер, а Никита лично управлял автомобилем. Вместе с Пресняковым в машине ехали его близкие друзья из группы Multiverse.

Свадебный наряд невесты потряс собравшихся гостей. Подол платья едва уместился в просторном автомобиле, а к месту регистрации брака Алену сопровождала подруга, которая несла длинный шлейф. Никита выбрал для церемонии классический костюм. Что касается общего дресс-кода, то женщин попросили выбрать туалет светло-бежевых и серебристых тонов.