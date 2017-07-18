Басков проговорился о подарке на свадьбу

Новость о том, что Николай Басков сделал предложение Виктории Лопыревой на торжественном ужине в Грозном в присутствии президента Чечни Рамзана Кадырова и звезд мировой величины, возмутила общество не меньше, чем "золотая свадьба" дочери краснодарского судьи Хахалевой. Адвокат Сергей Жорин в беседе с корреспондентом Dni.Ru, смеясь, выразил свое отношение к предстоящему торжеству.

"Историю с Басковым комментировать мне не очень хочется. Он еще недавно сдуру проговорился, что являлся "подарком от друзей" на свадьбу дочери Хахалевой, а подарки судьям, сами понимаете, вопрос неоднозначный... Это как болото. Чем больше люди, попавшие в это болото, пытаются шевелиться, тем больше их затягивает. Прошла пара дней, и он заявил о своей свадьбе. Смешно. Кстати, не одному мне. У многих людей, которые имеют отношение к шоу-бизнесу или как минимум не далеки от него, эта новость вызвала улыбку на лице", – сообщил Жорин.

Однако с недоверием к бракосочетанию звезд отнеслись не все. Муж Валерии, продюсер Иосиф Пригожин, например, искренне обрадовался такому известию и по этому поводу даже станцевал лезгинку вместе с супругой. По его признанию, Валерия впервые исполнила этот танец, причем очень эффектно. Продюсер открыл еще один талант своей возлюбленной, помимо певческого.

Стоит отметить, что Кадыров лично станет свидетелем образования новой семьи, а сама торжественная церемония пройдет в Грозном 5 октября. На свадьбе будут присутствовать самые яркие звезды отечественного шоу-бизнеса.

Публикация от Сергей Жорин (@advokatzhorin) Июл 17 2017 в 12:19 PDT

Напомним, еще недавно Николай Басков состоял в отношениях с певицей Софи Кальчевой. Казалось, роман пары перерастет в супружеский союз, но новость о том, что Басков предпочел брюнетке эффектную блондинку Лопыреву до глубины души возмутила поклонников брошенной девушки. Сама бывшая возлюбленная Николая, как и нынешняя невеста, от комментариев воздерживается.