Олег Яковлев предрек свою смерть в стихотворении

За полгода до смерти Олег Яковлев написал пророческое стихотворение, которое должно было стать песней. В стихах певец задается вопросом сколько ему осталось и прощается с любимой.
Строки обнародовала гражданская жена экс-солиста "Иванушек" Александра Куцевол.
"Сегодня прощание с Олегом Яковлевым... Полгода назад Олег написал стихотворение, слова к своей новой песне. Как я теперь понимаю – прощальное", – рассказала она на странице в соцсети.
Скажи, мой друг, сколько мне осталось
Скажи мой день, сколько минут!
Скажи мне сколько твоих слез застыли?
Скажи закат, ты дружишь с утром?
Скажи моя любовь – ты помнишь меня?
Ласковое море – холодный песок
Такие ночи, пустые надежды
Моя летит к тебе навстречу!
Тихие облака, тихие привет!
Громкое прощай,
Я знаю ты чуть слышишь – прощай!
Напомним, экс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев скончался 29 июня. Точная причина смерти до сих пор не названа. По разным данным, артист, который несколько дней находился в реанимации, умер от остановки сердца, отека легких на фоне цирроза печени, двусторонней пневмонии.
Прощание с Олегом Яковлевым пройдет 1 июля в ритуальном зале московской клиники, в которой певца пытались спасти. Затем артиста кремируют, а его прах похоронят на Троекуровском кладбище.