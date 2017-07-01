Олег Яковлев предрек свою смерть в стихотворении

За полгода до смерти Олег Яковлев написал пророческое стихотворение, которое должно было стать песней. В стихах певец задается вопросом сколько ему осталось и прощается с любимой.

Строки обнародовала гражданская жена экс-солиста "Иванушек" Александра Куцевол.

"Сегодня прощание с Олегом Яковлевым... Полгода назад Олег написал стихотворение, слова к своей новой песне. Как я теперь понимаю – прощальное", – рассказала она на странице в соцсети.

Скажи, мой друг, сколько мне осталось



Скажи мой день, сколько минут!

Скажи мне сколько твоих слез застыли?

Скажи закат, ты дружишь с утром?

Скажи моя любовь – ты помнишь меня?

Ласковое море – холодный песок

Такие ночи, пустые надежды

Моя летит к тебе навстречу!

Тихие облака, тихие привет!

Громкое прощай,

Я знаю ты чуть слышишь – прощай!





Напомним, экс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев скончался 29 июня. Точная причина смерти до сих пор не названа. По разным данным, артист, который несколько дней находился в реанимации, умер от остановки сердца, отека легких на фоне цирроза печени, двусторонней пневмонии.

Прощание с Олегом Яковлевым пройдет 1 июля в ритуальном зале московской клиники, в которой певца пытались спасти. Затем артиста кремируют, а его прах похоронят на Троекуровском кладбище.