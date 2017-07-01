Первый канал обвинили в пиаре на смерти Яковлева

Блогер Лена Миро раскритиковала Первый канал за обилие новостей о смерти Олега Яковлева. По ее мнению, журналисты пытаются поднять рейтинги на кончине музыканта.

"Главный телеканал страны – Первый – стал совсем уж желтым. Но разве это ж новость уровня Первого канала? Смерть беленького "Иванушки" – это то, что стоит показывать не просто в "Пусть говорят", а в "Новостях", – возмутилась блогер на своей страничке в популярной социальной сети "Живой журнал" (орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.).

По словам Миро, экс-солист "Иванушек" не был музыкантом первой величины. "Олег Яковлев не был событием в мировой музыке. Он не войдет в ее историю. Он не был звездой категории "А" даже на уровне сельской дискотеки нашего шоу-бизнеса", – заявила блогер.

Лена Миро задается вопросом, почему о смерти "очень средненького" певца неоднократно говорят в "Новостях" главного телеканала страны? "Что это вообще такое? А я скажу, что: в погоне за рейтингами Первый готов на все. В том числе, на утрату собственного лица", – считает она.

По мнению блогера, людям интересны истории о смерти, болезни или изнасиловании публичных персон. "И когда на улице новостей переворачивается КАМАЗ с пряниками в виде смерти или болезни той или иной звезды, журналисты слетаются на это событие, как стервятники, и выжимают из него по максимуму", – отметила Миро.

Напомним, бывший участник группы "Иванушки International" Олег Яковлев умер 29 июня. По разным данным, причинами смерти артиста, который несколько дней находился в реанимации, стали остановка сердца, отек легких на фоне цирроза печени, двусторонняя пневмония.

Прощание с Олегом Яковлевым пройдет в ритуальном зале московской клиники, в которой экс-солиста группы "Иванушки International" пытались спасти. Затем артиста кремируют, а его прах похоронят на Троекуровском кладбище.

