Ольга Бузова: Я плачу по ночам

Ольга Бузова устроила пышную презентацию песни "Мало половин" и клипа на нее. Пока собирались гости, с поющей ведущей поговорил корреспондент Dni.Ru.

"Очень важно, что после стольких жизненных перипетий мне удалось сохранить себя – я радуюсь каждому дню, продолжаю творить, – улыбается Ольга. – Я по-прежнему чувствую, доверяю, хочу быть любимой и сама влюбляться – я не стала озлобленной на весь мир, не ненавижу мужчин, как могло бы быть. Да, я пережила предательство, но смогла справиться и идти дальше, забыла о той старой странице в жизни и пишу новую книгу".

"Я хотя и пою про то, что устала просыпаться одна, но времени на то, чтобы найти мужчину, катастрофически нет: сплю по три часа и работаю, работаю, работаю... Вот сегодня, например, легла спать в два ночи, проснулась в пять, в семь утра у меня уже были гримеры, в десять – эфир на радио, потом – работа на телеканале, далее – интервью и прогон концерта. Возможно, я так сильно погружена в работу, потому что рядом нет человека, которому я могла бы дарить свою любовь", – вздохнула Ольга.

Рассказала Бузова и о своем идеале мужчины. По ее словам, он должен быть "щедрым, заботливым, внимательным, искренним, с чувством юмора". "Больше всего я не терплю ложь и лицемерие. И если кто-то очень захочет, то сделает все, чтобы обратить на себя мое внимание", – заверила звезда "Дома-2".

"Когда найдется человек, которого не испугает моя востребованность, моя занятость, он сможет завоевать мое сердце", – отметила звезда.

"Мне очень важно, чтобы мужчина рядом со мной полюбил меня со всеми моими загонами, недостатками, которых, впрочем, у меня нет, – смеется Ольга. – Мне многие девушки пишут: "Оля, помоги, мы тоже одиноки!", – говорит Бузова. – А я всем советую просто отпускать ситуацию, расслабляться, не зацикливаться на одиночестве. Только тогда, когда ты не опустошена, ты можешь подарить себя другому человеку. А когда ты изранена, у тебя в сердце боль и обида, ты не можешь довериться никому".

"Мама мне говорит: "Оля, тебя столько раз обижали и предавали, что, по идее, ты должна была озлобиться на всех мужчин. Как же тебе удается по-прежнему смотреть на мир наивными глазами олененка и быть сильной?" И это правда: я если и плачу, то дома, одна, ночью, когда никто не видит", – призналась Бузова.