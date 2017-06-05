Шейк и Купера впервые сфотографировали с дочкой
Поймать эту пару вместе да еще и с ребенком – большой подвиг, ведь Ирина и Брэдли совсем не комментируют личную жизнь. И модель, и актер избегают в интервью тем, касающихся их романа и недавно родившегося ребенка.
Иногда доходит даже до абсурда. Пара умудрилась пару недель скрывать от вездесущих журналистов факт появления на свет малышки, которой дали оригинальное имя – Лея де Сейн.
И еще удивил Брэдли, отказавшийся подтвердить информацию, что он стал отцом, на популярном американском шоу Эллен ДеДженерес. "Не знаю в курсе ли ты, но у тебя есть ребенок. Когда вернешься домой, будь внимателен, он где-то в доме", – пошутила телеведущая, так и не получив от актера комментария на тему рождения наследницы.
И вот репортеры наконец-то разжились первыми совместными снимками влюбленных с их двухмесячной дочкой. И речь идет не о профессиональной фотосесии. Новоиспеченных родителей заметили во время прогулки с ребенком в Лос-Анджелесе.
Брэдли Купер и Ирина Шейк впервые показались на людях с новорождённой дочкой: https://t.co/ZN0ExpJtAS pic.twitter.com/LDqVfSiU4e— Life | Новости (@lifenews_ru) 5 июня 2017 г.
Пользователи Сети пришли в восторг от 42-летнего отца, нежно укачивающего свою кроху на руках. Ирина же следила за коляской и большим мохнатым домашним питомцем.
Напомним, информация о том, что Ирина Шейк ждет ребенка, появилась после того, как российская модель прошлась в белье по подиуму на шоу Victoria's Secret в конце 2016 года. Несмотря на старательно спрятанную в пеньюар фигуру, Ирине не удалось скрыть сильно округлившийся живот.
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