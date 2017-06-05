Ольга Бузова о платье за 700 тысяч и новой любви

Эксклюзив Особое мнение Интервью У Собчак заподозрили новую беременность Глюк'оZа получила по лицу

Выбор читателей

Садальский схватил Васильеву за горло у Малахова
Пугачева бросилась к пострадавшему Резнику
Отец Фриске сделал заявление после подарка Шепелева
Дочь миллионера об отношениях с Бузовой
Жертва пластики шокировала Канны обезображенным лицом
Зудина резко отреагировала на пропажу 677 миллионов
партнеры
Понедельник 5 июня
Лента новостей
10:30
Собянин предсказал падение цен на жилье после реновации
10:23
Названы плюсы повышения пенсионного возраста
10:14
Спасшего пиво во время теракта англичанина признали героем
10:07
Что бесит стюардесс во время полета
10:06
В Кузбассе пьяный шахтер перерезал коллег
09:57
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды
09:47
В Петербурге ребенок упал с высоты пятого этажа
09:30
На день рождения к девочке пришло привидение (фото)
09:20
Ученые разгадали код инопланетян
08:47
Как строится Второе кольцо Московского метро
08:36
Москвичка вонзила нож в сердце мужу
08:36
Сергей Зверев побил королеву красоты
08:19
Свидетель бойни под Тверью рассказала о кровавой расправе
08:18
Путин: В России в разы выросли пенсии и зарплаты
07:54
В жилом доме в Химках прогремел взрыв
17:56
В Кельне сошел с рельсов скоростной поезд
17:44
В Москве школьница разбила лицо во время квеста
17:28
Опубликованы популярные вопросы россиян к Путину
17:09
Вице-губернатора Владимирской области задержали за взятку
16:03
По делу о теракте в Лондоне задержаны 12 человек
15:57
Яркие роли неповторимой Анджелины Джоли
15:33
Патриарх Кирилл раскрыл секрет связи со Святым духом
15:13
Тверской стрелок попал на видео
14:59
Ректор ГИТИСа разбился в аварии
14:35
Малкин замахнулся клюшкой на болельщика (видео)
14:21
Директор НИИ им. Склифосовского уходит в отставку
13:58
Тверской стрелок заставлял женщину рыть могилу перед смертью
13:03
"Мобильная медицина" прокатилась по Ярославщине
12:29
ОНФ высадил 400 тысяч деревьев
12:06
Врач из России спас пострадавшую при теракте в Лондоне
11:44
Укрывшаяся под одеялом женщина спаслась от тверского стрелка
11:31
Афганец жестоко расправился с русским мальчиком в Германии
11:13
Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Лондоне
11:04
Третий теракт за три месяца ужаснул Великобританию
11:00
Во время финала ЛЧ из-за взрыва случилась страшная давка (видео)
10:43
Чуриковой посоветовали заняться здоровьем
10:32
Названа дата "Прямой линии" с Путиным
10:28
В бойне под Тверью погибли девять человек
10:11
"ИГ" устроило серию терактов в сердце Лондона
17:56
В Москве поймали угонщиков Mercedes
17:46
Развратное празднование тачдауна попало на видео
17:43
Самолет ООН разбился в Сомали
16:57
На юго-западе Москвы произошел пожар
15:57
Украина готовится к мгновенному захвату Донбасса
15:28
Путин вручил премию писателю Гранину
15:01
Названы самые грязные регионы России
14:35
В аэропорту Киева по запросу Интерпола задержали россиянина
14:23
Сбербанк сообщил о массовых атаках
13:50
В жуткой аварии под Рязанью пострадали 22 человека
13:46
Красная площадь превратилась в книжную ярмарку
12:56
Юных хулиганов перевоспитают персональные наставники
12:56
В Петербурге насмерть замерзла женщина
12:50
Названа самая востребованная в России профессия
12:19
Крюков с женой покинут Россию
12:02
В московских аэропортах массово задерживают рейсы
11:49
В Петербурге в BMW нашли труп мужчины
11:35
Синоптики предупредили москвичей об ухудшении погоды
11:23
Водонаеву задержали в аэропорту Минска
11:04
Дайнеко прячется после угроз
10:40
Воробьев открыл Бузовой глаза на плагиат
10:11
Москва отчитала Вашингтон за бессмысленные санкции
10:00
Как хоронили "Кирпича" Сапрыкина
21:58
Жителей Подмосковья предупредили о похолодании до -20
21:56
Неумеющий лежать кот удивил Сеть
21:48
Задержанная Довлатова об инциденте: Меня жестоко наказали
21:24
Польшу избрали членом Совбеза ООН
21:17
В Китае черепаха разбила иномарку (видео)
20:59
На скандалистку Божену Рынскую нашли управу
20:56
Знаменитый теннисист получил страшную травму на корте (видео)
20:32
Актера Державина срочно госпитализировали
20:27
У стен Кремля задержали "Сталина"
20:18
Украина "натравила" экстрасенсов на Януковича
20:07
Чем Путин покорил гостей питерского форума
19:44
Викторию Боню назвали идеальной любовницей
19:25
Умер балетмейстер Мариинки Сергей Вихарев
19:12
Найден способ полностью избавиться от аллергии
18:59
В Москве у станции метро загорелся автобус (видео)
18:55
Саакашвили предсказал печальное будущее Порошенко
18:44
Финансовые проблемы довели до отчаяния Грачевского
18:37
Ученые побороли самый загадочный тип рака
18:19
Путин прописал таблетки американским истеричкам
18:07
В Италии поймали самого неуловимого мафиози
18:00
Экипаж МКС вернулся на Землю (видео)
17:50
Вайкуле врезала наглым фонограмщикам
17:38
Виталий Кличко записался в "асфальтоукладчики" (видео)
17:26
Партнер покалечил столичного миллиардера в подворотне
17:05
В Москве загорелась воинская часть
17:01
Беркова вышла замуж за Стоянова
16:50
Солнцев страдает из-за жуткой пластической операции
16:42
Путин пошутил по поводу климатического демарша Трампа
16:40
Офицер-герой спас женщину с ребенком от пьяного соседа
16:39
Вся правда о будущем ребенке 77-летнего Виторгана
16:24
Известный политик ловко унизил Украину
16:23
В Калининграде истребитель подняли на перехват разведчиков США
16:15
Володин: Американский бизнес заинтересован в сотрудничестве с Россией
16:06
Сборная России понесла большую потерю перед Кубком конфедераций
15:52
Детектор лжи для Дмитрия Шепелева
15:49
Сорванная на Рублевке крыша догнала семь элитных авто
15:37
Путин предложил молодежи подумать над образом будущего
15:36
В Москве в перестрелке пострадал миллиардер
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Панин оправдался за новое отвратительное видео
Тверской стрелок заставлял женщину рыть могилу перед смертью
У Собчак заподозрили новую беременность
Пугачева и Галкин получили европейские паспорта
Водонаеву задержали в аэропорту Минска
Как хоронили "Кирпича" Сапрыкина
Шоу-бизнес

Ольга Бузова о платье за 700 тысяч и новой любви

Фото: пресс-служба
Сегодня, 5 июня, телеведущая Ольга Бузова выпускает песню "Мало половин", а заодно и клип на нее. Накануне релиза поющая телеведущая дала откровенное интервью Dni.Ru.
прочитано 4879 раз

– Ольга, мне кажется, если бы Вас не было, много изданий пришлось бы закрыть, ведь Вы – основной сегодня звездный ньюсмейкер. Обсуждается каждый Ваш шаг, каждое новое платье…

ПО ТЕМЕ

Лобода завела Бузову (видео)

Борщева подсадила дочерей на Бузову

 Интервью

Сюжеты Интервью

Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова телеведущая

– Да, я люблю внимание, но что в этом плохого? Я всегда говорю: снимайте меня, пишите обо мне! Я всю жизнь к этому стремилась, мечтала быть на сцене, долго шла к тому, чтобы быть востребованной, чтобы обо мне говорили, поэтому я рада, что вызываю такой интерес. Заметьте, никогда ни с кем не ругаюсь, не сужусь, хотя пишут про меня много неправды.

– Значит, критика Вас не огорчает?

– Обижали и критиковали всю жизнь, начиная со школьных лет, когда директор, взрослая женщина, меня, маленькую девочку, люто ненавидела, хотела выгнать, хотя у меня были только пятерки. Потом был период в "Доме-2", когда участницы каждую неделю пытались выгнать с проекта и голосовали против меня, а зрители спасали. Далее наступил сложный период, когда из участницы я стала ведущей – меня снова не принимали. Помню, как впервые я попала на мероприятие, где были все звезды. И на меня все косо смотрели: кто это? 

– И вот ведь какой парадокс: о тех девочках и мальчиках, которые Вас унижали и обижали на "Доме-2", сегодня ничего не слышно, а Вы – у всех на устах…

– Не знаю, как так вышло, почему именно я так мощно заявила о себе. Недавно ученикам школы в Грозном предложили на выбор три темы для сочинения – о Тимати, Егоре Криде и обо мне. И почти все ученики писали о том, в чем феномен Ольги Бузовой. Это показатель народной любви.


– К счастью, не все кидают в Вас камни, если судить по миллионным скачиваниям Ваших песен, просмотрам видеозаписей и числу подписчиков в соцсетях...

– Для меня важно знать, что в нашей стране много людей, для которых я стала образцом для подражания. Они пишут слова благодарности: "Оля, спасибо тебе большое, ты мой мотиватор. Я лежала на диване, но увидела в твоем аккаунте, что ты занимаешься в спортзале, круглосуточно работаешь над собой, и пошла вслед за тобой". Благодарят люди и за то, что преодоленная мною жизненная ситуация помогла и им пережить личную драму.

"Расставание далось мне трудно, но я справилась, продолжаю жить, улыбаться, радоваться каждому дню".

– О Вас часто пренебрежительно говорят: "глупая", хотя я знаю, что образование получили – дай бог каждому!

– Школу я окончила с серебряной медалью. Потом заявила маме, чтобы собираюсь поступать в театральный, но она мне не позволила. Сказала, что я должна учиться в университете и продолжать традиции питерской интеллигенции. Я поступила на факультет географии и геоэкологии СПбГУ и по окончании получила красный диплом.


– Мы знаем Вас как теле– и радиоведущую, автора нескольких книг, создателя модной одежды, теперь еще и певицу. Что дальше? Может, в политику податься?

– Я не исключаю такой возможности (смеется). Опасно говорить о своих желаниях вслух, потому что они имеют обыкновение сбываться. Вот несколько лет назад в одном из интервью меня спросили: "Ольга, а Вы не хотите петь?" И я в шутку сказала, что, мол, да, на российской эстраде не хватает такой звездочки, как Ольга Бузова. В итоге сегодня я получаю главные российские музыкальные награды и выступаю на лучших сценах. Я не просто мечтаю, я ставлю цели и их добиваюсь.

– Ближайшая из которых – это…

– Хочу записать качественный альбом, релиз которого намечен на осень. К тому же готовлюсь к первому большому сольному концерту, который состоится 2 ноября в моем родном Питере в клубе "А2", а 3 ноября – в московском зале "Известия-холл". Но все это не мешает мне заниматься другими делами – вести корпоративы, играть в спектакле вместе со знаменитыми актерами, развивать свой бренд одежды, который был представлен даже в Лондоне.

– И все это приносит неплохой доход. Коллеги-журналисты подсчитали, что в месяц Вы зарабатываете до 17 миллионов рублей!

– Важнее не то, сколько я получаю, а сколько вкладываю в себя и развитие своих проектов. У меня нет продюсера, мне никто не помогает, поэтому я могу рассчитывать только на себя. Я сама плачу за свои клипы, за хорошие песни, полностью обеспечиваю себя, свою мамочку, бабушку. Очень много стоят тренировки, репетиции, уроки вокала и хореографии. У меня лучший балет в стране, со мной работают лучшие режиссеры – все это стоит дорого. Один только костюм Клеопатры, в котором я появилась на Big Love Show в "Олимпийском", стоил 700 тысяч рублей. Люди крутили у виска, не понимали, зачем мне это надо. Но я по-другому просто не могу. Именно поэтому, наверное, руководство радиостанции после моего выступления на Big Love Show назвало мой номер лучшим.


– Может быть, это такая форма сублимации, когда нереализованная сексуальная энергия находит выход в творчестве?

– Да, я сейчас одна, у меня нет отношений, поэтому целиком отдаюсь зрителям. Для себя вообще ничего не оставляю. Но часто слышу, что, мол, пиарюсь на личной драме. Ничего подобного. Я на этой теме никогда не спекулировала, не давила на жалость. Более того, свою первую песню я записала, еще будучи в браке. Но не думала ее выпускать – трек был мне нужно для того, чтобы красиво завершать свои выступления в клубах, на гастролях. И словно бы напророчила себе словами: "И вечные противоречия, и вновь оправдания глупые. Наша любовь с тобой – что-то хрупкое". Прошло несколько месяцев, вдруг мне звонит директор и сообщает: "Оля, у нас завтра релиз твоей песни". Я в шоке: "Какой релиз? У меня развод, я говорить даже не могу и просто хочу умереть!" В итоге песня продержалась две недели на первой строчки в iTunes.

– Ваш развод попал в топы новостей. Получается, Вы сами такой шумихи не хотели?

– Я полгода молчала, не давала никаких комментариев. Мне просто хотелось спрятаться, но не получалось – репортеры устроили за мной настоящую охоту. И первый раз я рассказала о пережитой драме в интервью Юлии Барановской на Первом канале. После того эфира многие стали писать мне слова поддержки, просто подходить на улице и обнимать, говорить: "Мы с тобой, у нас такая же в жизни ситуация". Я поняла, что очень много женщин столкнулись с такой же трагедией. Для того чтобы справиться с болью, я записала вторую песню со словами: "Привыкаю снова просыпаться одна, мне больше не больно". Но когда я пела это, никто не знал, сколько моей личной боли в этих словах. Я пела о том, что сама чувствовала.


– Ольга, время, как известно, лечит. Может, хватит уже Вам одной просыпаться?

– Да, мне очень хочется чувствовать себя любимой и желанной. Но ко мне никто не подходит, все боятся, потому что понимают: с номером один рядом тяжело будет выстраивать отношения (смеется). Может быть, читатели Dni.Ru посоветуют, кто бы мог составить мне достойную пару?

Автор: Феликс Грозданов5 июня 2017, 07:49
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Ольга Бузова отметила 30-летие

567

комментарии

Политика

Украина готовится к мгновенному захвату Донбасса
Москва отчитала Вашингтон за бессмысленные санкции
Саакашвили предсказал печальное будущее Порошенко
Чем Путин покорил гостей питерского форума

Шоу-бизнес

Борющаяся с наркозависимостью Борисова сильно изменилась
Мария Кожевникова на шестом месяце беременности
Ольга Бузова о платье за 700 тысяч и новой любви
Панин оправдался за новое отвратительное видео

Проишествия

Врач из России спас пострадавшую при теракте в Лондоне
Афганец жестоко расправился с русским мальчиком в Германии
В Италии поймали самого неуловимого мафиози
Партнер покалечил столичного миллиардера в подворотне

Lifestyle

Актера Державина срочно госпитализировали
Вайкуле врезала наглым фонограмщикам
Бондарчук требует 250 миллионов на "Притяжение-2"
Абрамович пришел посмотреть на голых актеров
Экономика

Путин: В России в разы выросли пенсии и зарплаты

Президент обозначил экономические тенденции в стране
Hi-tech

Ученые разгадали код инопланетян

Быстрые радиовсплески, зафиксированные астрономами, могут быть внеземной связью
Общество

Спасшего пиво во время теракта англичанина признали героем

Убегавший от террористов британец не пролил ни капли из пластикового стаканчика
Регионы

В Кузбассе пьяный шахтер перерезал коллег

ЧП случилось в служебном автобусе

Гороскоп

Астрологический прогноз с 5 по 11 июня
Чуриковой посоветовали заняться здоровьем
Крюков с женой покинут Россию
Викторию Боню назвали идеальной любовницей

Фоторепортажи

Яркие роли неповторимой Анджелины Джоли
Третий теракт за три месяца ужаснул Великобританию
71-летний Якубович прилюдно миловался с юной красавицей
Украина отвергла российских знаменитостей

Спорт

Во время финала ЛЧ из-за взрыва случилась страшная давка (видео)
Развратное празднование тачдауна попало на видео
Сборная России понесла большую потерю перед Кубком конфедераций
Малкин замахнулся клюшкой на болельщика (видео)

Регионы

Новый поворот в деле тверского стрелка
Названы самые грязные регионы России
Свидетель бойни под Тверью рассказала о кровавой расправе
В бойне под Тверью погибли девять человек
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru