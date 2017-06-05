Ольга Бузова о платье за 700 тысяч и новой любви

Сегодня, 5 июня, телеведущая Ольга Бузова выпускает песню "Мало половин", а заодно и клип на нее. Накануне релиза поющая телеведущая дала откровенное интервью Dni.Ru.

– Ольга, мне кажется, если бы Вас не было, много изданий пришлось бы закрыть, ведь Вы – основной сегодня звездный ньюсмейкер. Обсуждается каждый Ваш шаг, каждое новое платье…

– Да, я люблю внимание, но что в этом плохого? Я всегда говорю: снимайте меня, пишите обо мне! Я всю жизнь к этому стремилась, мечтала быть на сцене, долго шла к тому, чтобы быть востребованной, чтобы обо мне говорили, поэтому я рада, что вызываю такой интерес. Заметьте, никогда ни с кем не ругаюсь, не сужусь, хотя пишут про меня много неправды.

– Значит, критика Вас не огорчает?

– Обижали и критиковали всю жизнь, начиная со школьных лет, когда директор, взрослая женщина, меня, маленькую девочку, люто ненавидела, хотела выгнать, хотя у меня были только пятерки. Потом был период в "Доме-2", когда участницы каждую неделю пытались выгнать с проекта и голосовали против меня, а зрители спасали. Далее наступил сложный период, когда из участницы я стала ведущей – меня снова не принимали. Помню, как впервые я попала на мероприятие, где были все звезды. И на меня все косо смотрели: кто это?

– И вот ведь какой парадокс: о тех девочках и мальчиках, которые Вас унижали и обижали на "Доме-2", сегодня ничего не слышно, а Вы – у всех на устах…

– Не знаю, как так вышло, почему именно я так мощно заявила о себе. Недавно ученикам школы в Грозном предложили на выбор три темы для сочинения – о Тимати, Егоре Криде и обо мне. И почти все ученики писали о том, в чем феномен Ольги Бузовой. Это показатель народной любви.





– К счастью, не все кидают в Вас камни, если судить по миллионным скачиваниям Ваших песен, просмотрам видеозаписей и числу подписчиков в соцсетях...

– Для меня важно знать, что в нашей стране много людей, для которых я стала образцом для подражания. Они пишут слова благодарности: "Оля, спасибо тебе большое, ты мой мотиватор. Я лежала на диване, но увидела в твоем аккаунте, что ты занимаешься в спортзале, круглосуточно работаешь над собой, и пошла вслед за тобой". Благодарят люди и за то, что преодоленная мною жизненная ситуация помогла и им пережить личную драму.

"Расставание далось мне трудно, но я справилась, продолжаю жить, улыбаться, радоваться каждому дню".

– О Вас часто пренебрежительно говорят: "глупая", хотя я знаю, что образование получили – дай бог каждому!

– Школу я окончила с серебряной медалью. Потом заявила маме, чтобы собираюсь поступать в театральный, но она мне не позволила. Сказала, что я должна учиться в университете и продолжать традиции питерской интеллигенции. Я поступила на факультет географии и геоэкологии СПбГУ и по окончании получила красный диплом.





– Мы знаем Вас как теле– и радиоведущую, автора нескольких книг, создателя модной одежды, теперь еще и певицу. Что дальше? Может, в политику податься?

– Я не исключаю такой возможности (смеется). Опасно говорить о своих желаниях вслух, потому что они имеют обыкновение сбываться. Вот несколько лет назад в одном из интервью меня спросили: "Ольга, а Вы не хотите петь?" И я в шутку сказала, что, мол, да, на российской эстраде не хватает такой звездочки, как Ольга Бузова. В итоге сегодня я получаю главные российские музыкальные награды и выступаю на лучших сценах. Я не просто мечтаю, я ставлю цели и их добиваюсь.

– Ближайшая из которых – это…

– Хочу записать качественный альбом, релиз которого намечен на осень. К тому же готовлюсь к первому большому сольному концерту, который состоится 2 ноября в моем родном Питере в клубе "А2", а 3 ноября – в московском зале "Известия-холл". Но все это не мешает мне заниматься другими делами – вести корпоративы, играть в спектакле вместе со знаменитыми актерами, развивать свой бренд одежды, который был представлен даже в Лондоне.

– И все это приносит неплохой доход. Коллеги-журналисты подсчитали, что в месяц Вы зарабатываете до 17 миллионов рублей!

– Важнее не то, сколько я получаю, а сколько вкладываю в себя и развитие своих проектов. У меня нет продюсера, мне никто не помогает, поэтому я могу рассчитывать только на себя. Я сама плачу за свои клипы, за хорошие песни, полностью обеспечиваю себя, свою мамочку, бабушку. Очень много стоят тренировки, репетиции, уроки вокала и хореографии. У меня лучший балет в стране, со мной работают лучшие режиссеры – все это стоит дорого. Один только костюм Клеопатры, в котором я появилась на Big Love Show в "Олимпийском", стоил 700 тысяч рублей. Люди крутили у виска, не понимали, зачем мне это надо. Но я по-другому просто не могу. Именно поэтому, наверное, руководство радиостанции после моего выступления на Big Love Show назвало мой номер лучшим.





– Может быть, это такая форма сублимации, когда нереализованная сексуальная энергия находит выход в творчестве?

– Да, я сейчас одна, у меня нет отношений, поэтому целиком отдаюсь зрителям. Для себя вообще ничего не оставляю. Но часто слышу, что, мол, пиарюсь на личной драме. Ничего подобного. Я на этой теме никогда не спекулировала, не давила на жалость. Более того, свою первую песню я записала, еще будучи в браке. Но не думала ее выпускать – трек был мне нужно для того, чтобы красиво завершать свои выступления в клубах, на гастролях. И словно бы напророчила себе словами: "И вечные противоречия, и вновь оправдания глупые. Наша любовь с тобой – что-то хрупкое". Прошло несколько месяцев, вдруг мне звонит директор и сообщает: "Оля, у нас завтра релиз твоей песни". Я в шоке: "Какой релиз? У меня развод, я говорить даже не могу и просто хочу умереть!" В итоге песня продержалась две недели на первой строчки в iTunes.

– Ваш развод попал в топы новостей. Получается, Вы сами такой шумихи не хотели?

– Я полгода молчала, не давала никаких комментариев. Мне просто хотелось спрятаться, но не получалось – репортеры устроили за мной настоящую охоту. И первый раз я рассказала о пережитой драме в интервью Юлии Барановской на Первом канале. После того эфира многие стали писать мне слова поддержки, просто подходить на улице и обнимать, говорить: "Мы с тобой, у нас такая же в жизни ситуация". Я поняла, что очень много женщин столкнулись с такой же трагедией. Для того чтобы справиться с болью, я записала вторую песню со словами: "Привыкаю снова просыпаться одна, мне больше не больно". Но когда я пела это, никто не знал, сколько моей личной боли в этих словах. Я пела о том, что сама чувствовала.





– Ольга, время, как известно, лечит. Может, хватит уже Вам одной просыпаться?

– Да, мне очень хочется чувствовать себя любимой и желанной. Но ко мне никто не подходит, все боятся, потому что понимают: с номером один рядом тяжело будет выстраивать отношения (смеется). Может быть, читатели Dni.Ru посоветуют, кто бы мог составить мне достойную пару?

