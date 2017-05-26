Гусев после ЗАГСа с Романец: Этот брак обречен

После всех волнений и ссор разведенный Антон Гусев все же довел свою новую зазнобу Викторию Романец до ЗАГСа, так как думает, что его второй брак обречен на успех. Журналисты выяснили подробности свадьбы бывших участников "Дома-2".

Накануне, 25 мая в четверг, Романец пожаловалась в соцсетях, что "у всех загсов санитарный день". Им с Антоном пришлось ждать еще сутки. 26 мая влюбленные все же сумели добиться желаемого – они подали заявление.

Сначала Виктория похвасталась в Instagram, что вскоре официально станет женой Гусева. "Ух, сегодня была головоломка... мин на 10... итог. 07.07.2017 @antongusev89 Полтора месяца... Отсчет начался. Теперь долго не поспишь... Хорошо хоть платье выбрала... половина дела сделано", – не нарадуется брюнетка.

Затем Антон поделился счастьем с журналистами. "Дату свадьбы нам назначали на седьмое июля. Меня всю жизнь преследует число "семь", которое приносит удачу, поэтому, думаю, что этот брак обречен на успех", – настроен позитивно Гусев.

У пары осталось немного времени, чтобы организовать свадебный пир на весь мир. На выходных будущие супруги поедут выбирать московский ресторан для банкета. "Мы уже знаем, чего хотим в плане оформления. В декоре мы будем придерживаться нежно-бирюзового цвета. Гостей у нас будет не так много – позовем где-то 110 человек. Будут, разумеется, родственники и самые близкие друзья", – рассказал "СтарХиту" жених.

По словам Антона, Виктория уже выбрала свадебное платье. Ей приглянулся наряд от киевского дизайнера. Влюбленные определились и с местом, где проведут медовый месяц.

"Сразу после свадьбы мы поедем в путешествие по Франции. Обязательно посетим Париж, а также побываем на Лазурном берегу. Думаю, что пробудем на отдыхе где-то недели две. Я не переживаю за бизнес – буду все дела контролировать онлайн. Главное – провести время вместе с Викой", – резюмировал влюбленный мужчина, сердце которого Романец покорила более полугода назад.