Гусев после ЗАГСа с Романец: Этот брак обречен
Накануне, 25 мая в четверг, Романец пожаловалась в соцсетях, что "у всех загсов санитарный день". Им с Антоном пришлось ждать еще сутки. 26 мая влюбленные все же сумели добиться желаемого – они подали заявление.
Сначала Виктория похвасталась в Instagram, что вскоре официально станет женой Гусева. "Ух, сегодня была головоломка... мин на 10... итог. 07.07.2017 @antongusev89 Полтора месяца... Отсчет начался. Теперь долго не поспишь... Хорошо хоть платье выбрала... половина дела сделано", – не нарадуется брюнетка.
Затем Антон поделился счастьем с журналистами. "Дату свадьбы нам назначали на седьмое июля. Меня всю жизнь преследует число "семь", которое приносит удачу, поэтому, думаю, что этот брак обречен на успех", – настроен позитивно Гусев.
У пары осталось немного времени, чтобы организовать свадебный пир на весь мир. На выходных будущие супруги поедут выбирать московский ресторан для банкета. "Мы уже знаем, чего хотим в плане оформления. В декоре мы будем придерживаться нежно-бирюзового цвета. Гостей у нас будет не так много – позовем где-то 110 человек. Будут, разумеется, родственники и самые близкие друзья", – рассказал "СтарХиту" жених.
По словам Антона, Виктория уже выбрала свадебное платье. Ей приглянулся наряд от киевского дизайнера. Влюбленные определились и с местом, где проведут медовый месяц.
"Сразу после свадьбы мы поедем в путешествие по Франции. Обязательно посетим Париж, а также побываем на Лазурном берегу. Думаю, что пробудем на отдыхе где-то недели две. Я не переживаю за бизнес – буду все дела контролировать онлайн. Главное – провести время вместе с Викой", – резюмировал влюбленный мужчина, сердце которого Романец покорила более полугода назад.
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