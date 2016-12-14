Родные и друзья покинули Задорнова

Михаил Задорнов перенес операцию и теперь проходит реабилитацию. Состояние популярного артиста улучшилось, и друзья и близкие, решив не беспокоить, оставили его на попечение супруги.

Михаил Задорнов восстанавливается после процедуры биопсии мозга в берлинской клинике Шарите. По словам источников, близких к семье 68-летнего артиста, Михаил медленно идет на поправку и проходит реабилитацию.

Родственники Задорнова по-прежнему не сообщают новости о состоянии здоровья главы семьи даже самым близким друзьям, однако постоянно упоминают, что затяжное лечение, которое предстоит пройти артисту, идет по плану.

"Есть люди, которые рассказывают о своих болезнях, а есть те, которые не делают этого. Семья Михаила Николаевича принадлежит ко второму типу. Лечение продвигается, его состоянии заметно улучшилось после перенесенной операции. На второй день в реанимации он уже даже мог разговаривать. Но поскольку лечение долгое, о результатах пока говорить рано", – цитирует человека из близкого окружения Задорнова Life.ru.

Рядом с сатириком постоянно находится его супруга Елена, однако друзья и родные решили не беспокоить Михаила лишний раз и разъехались по домам. Так, дочь Елена вернулась на Мальту, где проживает вместе с возлюбленным. Сам Михаил вернулся в социальные сети и стал активно вести свой Twitter.

Напомним, в начале осени Михаил Задорнов сообщил поклонникам, что ему предстоит курс химиотерапии, и тем самым признал, что страдает онкологическим заболеванием.

"Я вообще думаю, что все не так безнадежно, как порой кажется. Во всяком случае, сопротивляться надобно. Да, лечение предстоит тяжелое и долгое. А потому и концерты многие отменяются. На такую терапию, как химия, нужно экономить силы, не расплескивать их на разного рода боковую суету. Вон какой Хворостовский молодец! Все правильно делает!" – написал Михаил на своей страничке в социальной сети.

