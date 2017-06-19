Проклова упрекнула Шепелева и отца Фриске

В эфир Первого канала вышел нашумевший и долгожданный выпуск ток-шоу "Пусть говорят", посвященный покойной Жанне Фриске. Пользователи Сети активно обсуждают слова звездной гостьи передачи Елены Прокловой о некрасивой ситуации в семье артистки.

Проклову смутило то, что отец Жанны и ее возлюбленный Дмитрий Шепелев до сих пор не могут найти общий язык и воюют, обмениваясь претензиями через СМИ. А ведь с момента трагедии прошло два года, уже можно было бы договориться.

Фриске скончалась от рака мозга 15 июня 2015 года, и с тех пор не прекращается конфликт между ее родителями и мужем. Говорят, Дмитрий Шепелев и папа звезды Владимир Борисович не ладили еще при жизни экс-солистки "Блестящих", а после ее кончины и вовсе разругались вдрызг.

Сейчас главная причина недопонимания между телеведущим и семьей исполнительницы – четырехлетний сын Жанны и Дмитрия Платон. Недавно суд постановил, что Шепелев обязан разрешить бабушке и дедушке изредка общаться с мальчиком. Шоумен настоял на присутствии психолога во время этих свиданий.

Актриса Елена Проклова сначала осудила Дмитрия за то, что он со своей стороны не делает все возможное для прекращения затяжной ссоры. "Жанну воспитали эти родители, они вложили в нее любовь, уважение. Понятие семьи – это когда люди с разными представлениями поддерживают друг друга, а ваш сын, когда вырастет, увидит, что в трудную минуту вы воевали друг с другом. Что вы сделали для того, чтобы это не травмировало мальчика, когда ему исполнится 16-17 лет?" – упрекнула телеведущего артистка.

Однако по ходу передачи мнение Елены изменилось. Посмотрев фрагмент эмоционального видеоинтервью отца Жанны Владимира Копылова, где он оскорбляет Дмитрия и угрожает ему, актриса искренне изумилась и заняла сторону Шепелева. "Неужели он не понимает, что Дмитрия выбрала Жанна, он несет какую-то околесицу вместо того, чтобы поддержать этого человека", – осудила папу Фриске Проклова.