Отец Фриске: Дима снова нас обманул

Конфликт телеведущего Дмитрия Шепелева и отца Жанны Фриске Владимира Борисовича Копылова разгорается с новой силой. Родитель артистки подал на ее бывшего возлюбленного жалобу в прокуратуру.

На этот раз папа Жанны затеял войну с Дмитрием из-за Платона. По словам Владимира Борисовича, телеведущий опять не дает ему увидеться с внуком. А уже подошло время для второго свидания.

Первая долгожданная встреча семьи Фриске и сына артистки в мае наделала немало шума в СМИ. Платон повидался с бабушкой, дедушкой и тетей Наташей в цирке.

И вот теперь родные Жанны с нетерпением готовились ко второму свиданию с Платоном 17 июня. Однако их планы неожиданно сорвались, и в этом Владимир Борисович винит Дмитрия. По словам папы Жанны, телеведущий увез сына на море, хотя ранее якобы пообещал судебным приставам, что встреча состоится.

"В четверг от Димы поступила информация, что мальчик заболел, а уже в пятницу он с Платоном сидел в аэропорту и направлялся в Грецию, причем ему весь день звонили приставы и спрашивали: "Вы где". Он не признавался, хотя должен был предупредить органы опеки, либо приставов, так как внук является гражданином Российской Федерации", – пожаловался журналистам на Шепелева Копылов.

Отец Жанны считает, что его с семьей опять несправедливо одурачили. "Дима игнорирует законы и снова нас обманул. Судебные приставы уже в курсе, и в следующий раз выпишут Шепелеву штраф, – пригрозил зятю через издание "СтарХит" Владимир. – Теперь с Димы будут требовать две встречи... В Платоне же течет наша кровь".

enter; width:100%;"> Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Ноя 10 2016 в 6:11 PST

О поездке шоумена с ребенком в Грецию семье Фриске доложили бдительные пассажиры того же рейса. Они даже соответствующие фото прислали. В этот момент Владимир осознал, что устал бороться с Дмитрием, и подал жалобу в прокуратуру за неисполнение судебного решения.

"Пусть этим занимаются правоохранительные органы. Понимаю, что я не нашел с ним общего языка, но при чем здесь моя жена Ольга и дочь Наташа. Супруга за всю жизнь мухи не обидела. До двух лет воспитывала Платошку, пылинки с него сдувала. А Шепелев, оказывается, за глаза ее оскорблял… Мы будем бороться за внука до последнего", – пообещал глава семейства.