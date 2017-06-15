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Папа Фриске обвинил в ее смерти внука

Жанна Фриске. Фото: GLOBAL LOOK press\Anna Salynskaya
В день смерти Жанны Фриске, 15 июня, Дмитрий Шепелев стал главным героем ток-шоу Андрея Малахова "Пусть говорят". Он заявил, что родители покойной звезды винят его в утрате дочери. Отец же певицы в ходе передачи сказал, что Жанну они потеряли "из-за Платошки".
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Для объективности Андрей Малахов побеседовал не только с Дмитрием Шепелевым, но и с его непримиримым оппонентом – отцом Жанны Фриске Владимиром Борисовичем. В ходе беседы возник спор из-за особняка.

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 Дмитрий Андреевич Шепелев

Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

Телеведущий рассказал о покупке красивого загородного дома. Шепелев и Фриске, боровшаяся в тот момент с болезнью, приобрели недвижимость на двоих.

"Половина дома и половина земли принадлежит мне. Покупку совершили совместно. Ремонт был выполнен на мои деньги", – сообщил Дмитрий.

Однако жить в этом особняке Шепелев и его наследник не могут. "Жанна была в этом доме два раза. Первый, когда мы его выбрали. Во второй, когда она почувствовала себя намного лучше после лечения в Америке и Европе", – вспомнил Дмитрий.

"Мне бы очень хотелось, чтобы как можно скорее все встало на свои места, и у ребенка был собственный дом. Мне грустно думать, что сын не только остался без мамы в силу трагических обстоятельств, но еще и в силу человеческой глупости и жадности он остался без дома", – поделился своими переживаниями Шепелев.

Сначала родители Фриске говорили, что им ничего не надо и они все отдадут Платону. Однако на деле оказалось иначе. У особняка сейчас четыре собственника. "Я, мой сын, бабушка и дедушка. Эти два человека оформили собственность на дом, который им никогда не принадлежал. У них нет морального права там находиться, – указал на абсурдность момента телеведущий. – Мне не нужно ничего чужого. Я просто хочу, чтобы мой сын жил спокойно".

По словам Андрея Малахова, враждебно настроенный отец Фриске собирается в отместку Шепелеву заселить в особняк таджиков. "Я хотел ему дом отдать, но после его этих самых он дом не получит, – пригрозил Владимир Борисович. – Я туда лучше таджиков запущу, а ему не дам".

Отметим, что это не единственная угроза папы Жанны в адрес ее возлюбленного. Отец покойной певицы пообещал, что он будет воевать за внука. "Какое он имеет право отбирать Платона у родственников? Это наша кровь там. Из-за Платошки мы потеряли дочь. Так он еще ребенка забрал", – негодует Владимир Борисович, добавив, что Шепелев даже не доказал, что является отцом малыша.

Ненависть отца Жанны к Дмитрию настолько сильная, что он даже угрожал его жизни. По словам Шепелева, он допускает, что отец певицы может его убить. В этом тележурналист признался во время проверки на детекторе лжи. "Для родителей Жанны я как красная тряпка для быка. В их глазах причина потери дочери – я", – заявил Дмитрий, хотя из интервью папы Фриске становится понятно, что он винит в утрате дочери внука.

Автор: Елена Алешина15 июня 2017, 20:29
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