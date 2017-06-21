Родители Фриске нашли способ увильнуть от ответственности

Родители Жанны Фриске нашли способ увильнуть от ответственности – возврата более 20 миллионов рублей. собранных на лечение артистки. Родственники подали апелляцию.

Родители певицы Жанны Фриске просят Мосгорсуд отменить решение по иску "Русфонда" о возврате организации 21,6 млн рублей. Об этом сообщил пресс-секретарь Перовского районного суда Москвы Андрей Шаров. "В суд поступила апелляционная жалоба от Владимира и Ольги Фриске. Дата ее рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена", – цитирует представителя суда ТАСС.

19 мая суд удовлетворил иск "Русфонда" о взыскании с родственников Фриске 21,6 млн рублей, собранных зрителями "Первого канала" на лечение певицы. Суд постановил взыскать деньги солидарно с родителей певицы и ее сына Платона, представителем которого является его отец шоумен и телеведущий Дмитрий Шепелев. Он также заявлял о намерении обжаловать данное решение, однако его жалоба в суд пока не поступала.

Ранее Шепелев предъявил выписки со счетов, где лежали средства, собранные благотворительным фондом, и личные сбережения певицы. "Это письменное подтверждение, которое использовалось в суде, подтверждение тому, что все средства за десять дней до смерти Жанны сняла ее мать", – огласил виновного Шепелев.

Интересно, что отец Фриске Владимир признал, что его жена Ольга сняла деньги со счета. "Да, жена сняла остаток денег Жанны. И этот остаток лежит в банке, он никуда не делся, она перевела просто", – рассказал в передаче Андрея Малахова "Пусть говорят" Фриске.

На претензии отца певицы Шепелеву нашлось что ответить. "Все счета опустошены. Это сухая банковская статистика. Со счетов за несколько дней до смерти Жанны сняли не только деньги "Русфонда", которые принадлежат не Жанне, не ее родителям, не мне, не Платону... Они принадлежат "Русфонду" и жертвователям. Кроме этих денег были вычищены и личные счета Жанны. Родители оставили Платона без львиной доли наследства. У меня в голове не укладывается, как, видя умирающую дочь, можно идти в банк и думать о деньгах. Вот этого я не понимаю", – возмущенно заявил Дмитрий Шепелев.

