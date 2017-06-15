Отец Фриске: Да, жена сняла деньги

Два года назад, 15 июня, умерла бывшая солистка "Блестящих" Жанна Фриске. Деньги, собранные "Русфондом" на лечение исполнительницы от рака мозга, исчезли со счетов. В эфире ток-шоу "Пусть говорят" Андрей Малахов призвал к ответу непримиримых оппонентов: телеведущего Дмитрия Шепелева и отца певицы Владимира Копылова.

Первым делом Малахов спросил у Шепелева о том, что давно уже беспокоит общественность – куда делись 20 с лишним миллионов рублей, собранные "Русфондом" на лечение Жанны Фриске от рака мозга.

"Это не просто деньги. Это особенные деньги, к которым нельзя относиться как к бумажкам, – заявил Дмитрий. – Это эквивалент любви, потому что этими деньгами люди по всей России и по всему миру поддерживали тяжелобольную любимую Жанну Фриске. Это не просто деньги, это любовь. За эти деньги, за каждую копейку необходимо дать отчет".

Шоумен предъявил выписки со счетов, где лежали средства, собранные благотворительным фондом, и личные сбережения певицы. "Это письменное подтверждение, которое использовалось в суде, подтверждение тому, что все средства за десять дней до смерти Жанны сняла ее мать", – огласил виновного Шепелев.

Телеведущий согласился пройти детектор лжи. В ходе проверки Дмитрий заявил, что пропавших денег не брал, и рассказал о покупке загородного дома. Шепелев и Фриске, боровшаяся в тот момент с болезнью, приобрели недвижимость на двоих.

"Половина дома и половина земли принадлежит мне. Покупку совершили совместно. Ремонт был выполнен на мои деньги", – внес ясность в этот вопрос телеведущий и отец единственного наследника Жанны Платона.

Примечательно, что для объективности Малахов встретился с оппонентом Шепелева, отцом Фриске Владимиром Борисовичем Копыловым. Папа звезды, как и раньше, не щадит Дмитрия и закидывает его обвинениями.



Владимир пожаловался Андрею, что сожитель его дочери за два года ее болезни не только не дал ни копейки, но и снимал средства с карты. "Он высокомерный, людей вообще ни за кого не считает. Человек, который из грязи в князи приехал, – негодует Владимир. – Ничего не было, а сейчас он имеет восемь охранников, ездит, куда хочет... На какие деньги, если человек полтора года не работал? Чужих денег мы не брали. Да, жена сняла остаток денег Жанны. И этот остаток лежит в банке, он никуда не делся, она перевела просто".

На претензии отца Фриске Шепелеву нашлось что ответить. "Все счета опустошены. Это сухая банковская статистика. Со счетов за несколько дней до смерти Жанны сняли не только деньги "Русфонда", которые принадлежат не Жанне, не ее родителям, не мне, не Платону... Они принадлежат "Русфонду" и жертвователям. Кроме этих денег были вычищены и личные счета Жанны. Родители оставили Платона без львиной доли наследства. У меня в голове не укладывается, как, видя умирающую дочь, можно идти в банк и думать о деньгах. Вот этого я не понимаю", – признался Дмитрий.

Ранее "Русфонд" обратился с иском к наследникам Жанны. "Это отец, мать и Платон, – перечислил Шепелев. – Мы не были официально женаты, поэтому я не являюсь наследником. И по решению суда все наследники обязаны вернуть деньги "Русфонду". Это означает, что деньги обязаны вернуть мама, папа и четырехлетний мальчик, который не только потерял маму, но и еще благодаря глупости своих родственников имеет долг в семь миллионов рублей".