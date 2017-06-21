Любовница Тарасова: Разошлись мирно, без скандалов и истерик

Возлюбленная футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко стала настолько популярной и обсуждаемой персоной, что народная молва приписывает ей множество поступков, которых она не совершала. Модели регулярно приходится выступать в СМИ с опровержениями. На этот раз ее обвинили в измене.

Выдумки неизвестных недругов Анастасии иногда просто абсурдны. Например, в феврале этого года репортеры сообщили, что вторая вице-мисс Россия 2014 года и участница международного конкурса красоты "Мисс Мира 2014" родила в 15 лет дочку.

Костенко пришлось отбиваться от этой клеветы. "Придумать такое еще нужно постараться! Сама с этой ложью я могу справиться, но у меня есть младшие сестрички и братик. Им уже тяжелее", – поделилась своими переживаниями Анастасия.

И вот опять на невесту Дмитрия Тарасова напали с новыми упреками. Красотку обвинили в предательстве. В СМИ появились заметки, что Костенко якобы слетала в Ростов на романтическое свидание с бывшим парнем, пока футболист усиленно тренируется, готовясь к серьезному матчу.

Причиной таких слухов стала поездка брюнетки в Сальск к родным. В ее городе нет аэропорта, поэтому близкие встречали Анастасию в Ростове. Подруги и отец модели ждали ее с букетами. Примечательно, что экс-возлюбленный девушки Кондрат Ковалев живет и работает в Ростове. Сплетники сообщили, что в тот день молодой человек якобы забронировал в гостинице двухместный номер.

enter; width:100%;"> Публикация от Anastasia Kostenko (@kostenko.94) Июн 14 2017 в 11:54 PDT

"Мы с Кондратом расстались девять месяцев назад и с тех пор не поддерживаем связь. Разошлись мирно, без скандалов и истерик. У него уже давно другая девушка и своя личная жизнь", – цитирует Анастасию сайт "СтарХит".

Подобного рода пересуды верную подругу Тарасова возмущают и расстраивают. Да и личная жизнь Кондрата может пострадать от подобных сплетен. "Мне очень неприятно, что нам приписывают то, чего нет в помине, ставя в неудобное положение обоих", – призналась Костенко.

В Сальске девушка провела день с семьей, как и планировала, а на следующее утро с мамой и отчимом отправилась в Ставрополь, где живут бабушка и прабабушка. Костенко поделилась в Instagram своим фото с цветами, поэтому некоторые пользователи Сети решили, что это презент от таинственного поклонника.

Публикация от Anastasia Kostenko (@kostenko.94) Июн 18 2017 в 6:04 PDT

"Моя бабушка любит китайские розы. Я приобрела красивый букет. Сфотографировалась на фоне белой машины, принадлежащей маме и отчиму, и снова поползли слухи, якобы цветы мне кто-то подарил. Ну что я букет бабушке купить не могу?" – переживает Анастасия.

Брюнетка примерно догадывается, кто и с какой целью сочиняет о ней небылицы. "У моего молодого человека сегодня ответственная игра. Возможно, все это делают недоброжелатели, чтобы спровоцировать и его, и меня, – предположила Костенко. – На самом деле у нас с Димой все хорошо, мы все время на связи. К счастью, он – спортсмен, обладает железными нервами и давно научился не обращать внимания на подобные вещи".