Почему Костенко оставила Тарасова

Анастасия Костенко уехала в родной город Сальск. При этом модель оставила возлюбленного, футболиста Дмитрия Тарасова в Москве.

О том, что Анастасия Костенко покидает Москву, стало известно благодаря публикации самой модели. Темноволосая красотка опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографию, на которой запечатлена в аэропорту. "Я надеюсь, что мой гостеприимный Юг не обделен летом", – написала Анастасия.

Интересно, что уже в субботу, 17 июня, ее возлюбленный Дмитрий Тарасов выйдет на поле в основном составе на Кубке конфедераций, причем это случится не в Сальске. В связи с этим обстоятельством многочисленные поклонники выразили беспокойство, дескать, у Костенко и Тарасова проблемы в отношениях.

Журналисты решили связаться с Анастасией, чтобы прояснить ситуацию. "Ну почему все подняли такую шумиху? Я всего лишь улетела на пять дней на свою малую родину. Это огромная глупость – думать, что я бросила Диму. У нас все отлично. И, конечно же, сразу после семейных посиделок я отправлюсь в города-хозяйки турнира – болеть за него и за всю нашу сборную", – цитирует Анастасию Костенко Woman`s Day.

Публикация от Anastasia Kostenko (@kostenko.94) Июн 14 2017 в 11:54 PDT

Модель объяснила, что очень соскучилась по родным и мечтает с ними встретиться. "Слава Богу, у меня живы-здоровы оба дедули и обе бабули. Дедушка с бабушкой по папе живут в Сальске. Они очень достойные и уважаемые в родных краях люди. Бабушку зовут Людмила Михайловна, ей 76 лет. Раньше она была директором Дворца культуры железнодорожников, а сейчас устраивает театрализованные представления для деток в начальной школе. Дедушку зовут Владимир Александрович, ему тоже 76 лет. Он редактор местных газет, а также поэт и композитор. Стихотворения у него в основном на узкую патриотическую тематику, о родной Ростовской области", – рассказала модель.

Публикация от Anastasia Kostenko (@kostenko.94) Май 18 2017 в 2:08 PDT

Дедушка и бабушка Анастасии по материнской линии живут в Ставрополе. Ольга Викторовна товаровед, а Владимир Александрович, являющийся полным тезкой другого родственника модели, военный. "Он служил начальником в Воздушно-десантных войсках", – похвасталась Костенко.