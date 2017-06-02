Мощный экстрасенс борется с порочной зависимостью звезды "Дома-2"

Участнице "Дома-2" Марии Кохно катастрофически не везет в личной жизни. Заподозрив пробоины в ауре и наличие "порочной зависимости", пышногубая блондинка обратилась за помощью к ведущему телестройки и звезде шоу "Битва экстрасенсов" Владу Кадони.

Мария долгое время мучается от одиночества. Даже операции по увеличению груди и удалению комков Биша не сделали участницу амурного проекта привлекательнее в глазах мужчин.

Кохно стала раздражительной и конфликтной. Телезрители давно заметили, что блондинка все время ссорится с другим участником телестройки Никитой Кузнецовым. "В последнее время у нас с ним происходят необъяснимые стычки", – рассказала Мария в интервью для сайта шоу "Дом-2".

Некоторые поклонники телестройки даже заподозрили, что такие страсти могут говорить о чувствах между молодыми людьми. Хотя у Кузнецова есть возлюбленная – красотка Дарина Маркина из Пензы, сломавшая недавно ногу на Сейшелах. Так что в случае Никиты, судя по всему, Марии ничего не светит.

Расстроенная и измученная дрязгами Кохно пошла на отчаянный шаг. Она поговорила с колдуном из шоу "Битва экстрасенсов", который по счастливому стечению обстоятельств является ведущим проекта. "Я попросила помощи у Влада Кадони. Сказала: "Влад, ну ты же обладаешь экстрасенсорными способностями, помоги мне как-то избавиться от зависимости этой порочной, которая ни к чему хорошему не может привести. Помоги Никите забыть меня, а мне – забыть его", – вспоминает Мария.

Однако Кадони почему-то сам не взялся за такой сложный случай. Он предоставил блондинке другого мага. "В итоге мне вызвали очень мощную колдунью. Она помогала мне очищаться. Она сказала, что у меня в жизни черная полоса, с чем я согласна. У меня в последнее время ничего не клеится кроме новой груди", – посетовала Мария.

Публикация от Кохно Мария (@marynova888) Май 31 2017 в 7:18 PDT

Ведьма сделала для участницы "Дома-2" магический обряд. "Мне было очень страшно, потому что это впервые, когда я не по своей воли обратилась к таким людям, потому что я привыкла верить и доверять только себе. Но поскольку в моей жизни в последнее время не складывается, то я решила попробовать. Хуже уже некуда. Может быть только лучше", – отметила Кохно.

После манипуляций экстрасенса Марии лучше не стало. "Морально мне было очень тяжело то ли в силу того, что я очень впечатлительная, то ли на меня подействовали какие-то чары, у меня наступила временная слабость, даже опустошение, – пожаловалась блондинка. – Я после этого пришла к Марине Тристановне в дом, и она сказала, что не поверила бы мне, если бы когда-то не испытала то же... Я доделала обряд до конца. Мы с Мариной Тристановной нашли сухое дерево и закопали все, что нужно было, в землю".

Публикация от Кохно Мария (@marynova888) Май 22 2017 в 5:33 PDT

Скоро "Дом-2" пополнится новыми участниками сильного пола, и Кохно не терпится проверить, сработает ли обряд мощной колдуньи. "Посмотрим, она сказала, что через некоторое время ее чары подействуют и ко мне начнут приходить мужчины", – надеется на лучшее Мария.