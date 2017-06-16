Нагиев о своей ошибке: Это глупость и мерзость

Известный телеведущий и актер Дмитрий Нагиев нечасто радует журналистов откровениями, но иногда делает исключение. В свежем интервью артист вспомнил, как однажды пытался убить себя, и назвал эту свою ошибку молодости глупой и мерзкой.

В книге "Я была женой Нагиева" бывшая жена шоумена Алиса Шер написала, что однажды из-за любовной драмы Дмитрий попытался свести счеты с жизнью. Актер подтвердил эту информацию, с сожалением отметив, что слова экс-супруги – абсолютная правда.

"Это было давно, до знакомства с Алисой Шер, еще в 18 лет. Думаю, многие проходили это... Считаю, что это слабость, глупость и мерзость. Пытаться свести счеты с жизнью – абсолютный эгоизм по отношению к близким, – убежден Нагиев. – К сожалению, прошел это на себе. И скажу всем: не делайте этого, это просто мерзко".

Зашел разговор и на другую щекотливую тему – о деньгах. "Мягко говоря, я не самый дешевый ведущий. Чтобы не подводить никого и не вызывать зависть, а может, и смех коллег, точные суммы называть не буду", – изящно напустил тумана ведущий проекта "Голос" и многих других популярных шоу.

Дмитрий заверил, что хорошей работы у него много, без дела сидеть не приходится. Он признался, что ему льстит долгосрочный контракт с крупной компанией мобильной связи. "Что касается корпоративов, для кого-то это смешные гонорары, но мне это позволяет кое-что намазывать на хлеб", – отметил артист.

Публикация от Дмитрий Нагиев (@nagiev.universal) Май 30 2016 в 4:45 PDT

Приличный заработок позволяет Нагиеву практически не зависеть от других людей. "Возможность не смотреть на ценник, идя в магазин. Возможность выехать отдохнуть не туда, куда позволяют средства, а куда хочется. Впрочем, не удается этим пользоваться в силу занятости", – посетовал востребованный шоумен и секс-символ отечественного телевидения.

Публикация от Дмитрий Нагиев (@nagiev.universal) Май 21 2017 в 2:51 PDT

Хорошая зарплата позволяет Дмитрию жить не там, где получается, а там, где нравится. "Ездить не на примерно такой машине, на которой хочется, а именно на той самой. Качество жизни для меня – возможность хотя бы иногда стопроцентно исполнять мечты. Здоровье близких берем за скобки, само собой", – цитирует актера сайт "Телепрограмма".

Публикация от Дмитрий Нагиев (@nagiev.universal) Май 29 2017 в 3:26 PDT

В настоящий момент Нагиев счастлив, но с оговорками. "Снимаюсь в кино, но это не "Пираты Карибского моря". Живу в приличном месте, но это не берег океана на Багамах. Работаю на лучшем канале, но не номинирован на "Эмми" или премию BAFTA. Пишу посты в Instagram, но не получил Пулитцеровскую премию. И так далее", – с иронией перечислил перфекционист.