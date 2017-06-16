Поведение отца Фриске в "Пусть говорят" назвали омерзительным

В годовщину смерти Жанны Фриске звездный адвокат Александр Добровинский принял участие в телепрограмме, посвященной певице. Поведение отца артистки возмутило его.

Владимир Фриске не перестает засыпать обвинениями Дмитрия Шепелева, гражданского мужа дочери. Накануне он сообщил журналистам, что намерен расправиться с телеведущим, а также укорил внука в смерти Жанны.

Как известно, маленького Платона вместе с родителями певицы обязали возместить сумму, исчезнувшую со счета "Русфонда". После скандального эфира Dni.Ru связались с адвокатом Александром Добровинским.

"Что касается ребенка, со стороны нравственной это несправедливо – он и так находится в гуще скандала, связанного со смертью матери. Но тут обязательно надо учитывать все детали. Есть безусловное решение суда. Дмитрий не является наследником Жанны, как, например, Платон или ее родители, поэтому возместить присвоенную матерью Жанны сумму обязали всех членов семьи Фриске", – заявил юрист.

Публикация от Жанна Фриске Zhanna Friske (@friskefan) Июн 15 2017 в 2:06 PDT

"Я считаю, отвечать в этой истории должен один человек, и это абсолютно точно Ольга Фриске. Что касается Владимира Борисовича – я, конечно, не врач, но в бытовом смысле он больной человек, сомнений быть не может. Вы только послушайте, что он несет: "Мы потеряли Жанну из-за Платошки", "Надо было избить Шепелева", "Дима, я тебя убью", "Дима, у хороших мужиков в штанах не пистолет. Если ты считаешь, у меня там пистолет, значит, ты делаешь мне комплимент..." Это же омерзительно!" – отметил Добровинский.

Публикация от Жанна Фриске Zhanna Friske (@friskefan) Окт 14 2015 в 10:18 PDT

Со дня смерти Жанны Фриске прошло два года, а обвинения со стороны ее родителей в адрес Дмитрия Шепелева звучат все чаще. Звезды шоу-бизнеса и поклонники звезды разделились на два лагеря: одни защищают гражданского мужа певицы, другие поддерживают ее отца.