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Шоу-бизнес

Шепелев не выдержал страданий сына

Дмитрий Шепелев. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
После потери матери, певицы Жанны Фриске, ее сын Платон нашел утешение в объятиях другой женщины – собственной няни. Однако отец Дмитрий Шепелев решил уволить воспитательницу, но когда увидел страдания сына, то вернул ее на работу.
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То, что четырехлетний Платон души не чает в своей няне Ирине, отметили даже судебные приставы, которые присутствовали на свидании мальчика с родственниками по материнской линии. По словам приставов, мальчик часто говорит про свою воспитательницу, спрашивает про нее, одним словом, он ее любит.

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Няня отвечает малышу взаимностью, проводя с ним практически все свое время. Ирина воспитывает Платона с рождения. Женщину нанимала на работу еще мать Жанны Фриске, когда та была жива. Однако недавней идиллии пришел конец – Дмитрий Шепелев решил отказаться от услуг няни.

"Дмитрий несколько подустал от няни Платона, стал к ней придираться. У них возникли споры о методах воспитания, и в итоге Дмитрий недавно уволил няню. Владимир Фриске узнал об этом и предложил няне встретиться. Раньше он ей не звонил, потому что Шепелев запретил женщине контакты с близкими Жанны под страхом увольнения", – рассказали юристы Фриске.

Когда же Ирина оказалась свободной от обязанностей, отец покойной певицы договорился с ней о встрече, но она не состоялась. "Через пару дней Шепелев перезвонил няне со словами: "Я остаюсь при своих взглядах, но хочу, чтобы вы вернулись. Платон без вас не может", – завершил рассказ представитель семьи певицы.

Оказалось, после того, как Шепелев расстался с няней, его сын начал плакать, волноваться и постоянно спрашивать, где его любимая воспитательница. Не выдержав страданий Платона, Дмитрий решил вернуть женщину.

Отец Жанны Фриске весьма едко высказался по поводу сложившейся ситуации. "Шепелев не прочь попиариться, какой он хороший отец. Но без няни он не смог сладить с Платоном. Няня для Платоши сегодня – отдушина, человек, который в чем-то восполняет дефицит материнской ласки", – цитирует отца певицы сайт "Комсомольская правда".

Между тем 15 июня будет вторая годовщина со дня смерти Жанны Фриске. Родственники планируют устроить поминки. "На кладбище ждем всех, кто захочет прийти помянуть Жанночку. Шепелев не хочет участвовать в поминках. И не хочет приводить Платона", – сообщил Владимир Фриске.

Автор: Наталья Аряева14 июня 2017, 14:15

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