Дана Борисова о доме: Не хочется в этот кошмар возвращаться

Известная телеведущая Дана Борисова отчиталась о результатах лечения от наркозависимости в реабилитационной клинике. Блондинка, обратившаяся к Богу, призналась, что ей не хочется возвращаться из Таиланда.

Заметно похорошевшая Борисова записала для журналистов видеообращение. Телезвезда сообщила, что после нескольких недель пребывания в рехабе она чувствует себя значительно лучше.

Дана побывала в священном месте и многое там осознала и переосмыслила. По словам телеведущей, вера помогает ей выстоять в изнуряющей борьбе с пороками.

"Зашла в церковь. Прижалась головой. Первое, о чем подумала: как спокойно здесь, как чисто, как красиво. Вот бы остаться навсегда и служить, читать молитвы. Просто я представляю все те унижения, оскорбления, это клеймо, которое останется навсегда теперь со мной – "наркоманка". Каждый будет за спиной это слово произносить", – не без содрогания сказала Борисова.

Дана с удовольствием бы осталась в этом раю на Земле, если бы не одно но. "Конечно, не хочется в этот кошмар возвращаться, но там моя дочь. И за то время, пока я на реабилитации, надо подготовиться, набраться сил, чтобы вернуться в эту жизнь и со всем справиться", – отметила телеведущая, взявшаяся за ум и настроенная на праведное бытие.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Окт 20 2016 в 9:48 PDT

Как сообщает сайт "СтарХит", пациенты в реабилитационном центре в Таиланде проходят программу под названием "12 шагов". Эта методика помогает клиентам постепенно преодолеть наркозависимость. Особое внимание специалисты уделяют вопросу религии. Обращение к Господу, к вере является третьим шагом на пути излечения.

Для всех кто думает что Дану удерживают силой- свежее фото. Слелано 5 часов назад... pic.twitter.com/HXlOqGWwLJ — Андрей Малахов (@a_malahov) 24 мая 2017 г.

Ранее Борисова уже говорила о своих переживаниях из-за наследницы Полины. "Ей действительно досталась непростая мама с непростой судьбой – известная личность, к которой приковано внимание, которую не оставляют в покое. И всегда я винила себя за это, я всегда старалась ограничить свою дочь от этого, защитить. Я просто действительно ее люблю. Я не буду, как моя мама, страдать созависимостью", – пообещала Дана.