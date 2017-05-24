Дана Борисова взывает о помощи из нарколечебницы

После того, как попала в реабилитационный центр, Дана Борисова оказалась буквально оторвана от цивилизации – у нее нет никаких средств связи, а паспорт отобрали. Тем не менее, ведущей удалось связаться с журналистами, и она заявила, что хочет вернуться в Россию, и попросила о помощи.

Казалось, бы после того, как Дана Борисова публично признала, что у нее есть проблемы с алкоголем и наркотиками, телеблондинка смирилась со своей участью и готова принять любые жизненные обстоятельства. Но нет. Оставшаяся в лечебнице без средств связи Борисова умудрилась написать журналистам посредством WhatsApp сообщение, в котором призналась, что мечтает вернуться домой. "Я хочу уехать сейчас же отсюда, я хочу за свои деньги билет купить, но у меня телефон отобрали", – цитирует запись Борисовой сайт "Комсомольская правда".

Дана буквально взывает о помощи. "Мне не дают отсюда уехать. Телефон отобрали. Придумайте что-нибудь", – попросила она, отметив, что паспорта у нее на руках нет – его изъяли сразу, как Дана прибыла в Таиланд.

Разумеется, журналисты немедленно связались с близкими Борисовой. Те попытались успокоить репортеров. Более того, они утверждают, что после ее возвращения в Россию Дану ждет приятный бонус. "Я слышала, что Дане собираются предложить контракт в миллион рублей. В качестве компенсации за моральный ущерб, чтобы потом никаких претензий к телешоу с ее стороны не было", – сообщила журналистка Евгения Кириченко, бывшая невеста экс-продюсера Борисовой.

Между тем представители СМИ получили сообщение и от бывшего возлюбленного ведущей, отца ее дочери Полины Максима Аксенова. "Наконец-то мои усилия дали результат: Полина поговорила с мамой, первый раз за минувший месяц", – поделился радостной новостью бизнесмен. При этом он уточнил, что не знает, записывали ли разговор телевизионщики или же Дане и Полине удалось пообщаться тет-а-тет.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Апр 18 2017 в 6:05 PDT

Отметим, что Дана Борисова находится на Самуи в реабилитационном центре "12 ступеней". Этот наркологический центр больше похож на комфортабельный курорт – пациенты там живут в виллах на берегу океана. В распоряжении Борисовой индивидуальный психолог, массаж, фитотерапия, йога. А персонал говорит по-русски и по-английски.