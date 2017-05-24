Малахов эмоционально отреагировал на зов о помощи Борисовой

Ведущий "Пусть говорят" Андрей Малахов, который помог Дане Борисовой отправиться на лечение в реабилитационную клинику в Таиланд, эмоционально отреагировал на статьи про ее мучения там. Шоумен даже публично поймал на возможном обмане журналистку, написавшую заметку с жалобами блондинки.

Ранее в СМИ появились тревожные вести. Мол, Дана Борисова посылает сигналы SOS из нарколечебницы. Телеведущая, признавшая свою наркозависимость, попала в реабилитационный центр, который находится на курорте. Пребывание там стоит немалых денег, и Первый канал взял все расходы на себя.

Дана, как и другие пациенты, оторвана от цивилизации – у нее нет никаких средств связи. Более того, врачи забрали у нее паспорт. Тем не менее, ведущей удалось связаться с журналистами, и она заявила, что хочет вернуться в Россию.

На сайте "Комсомольская правда" появилось сообщение от якобы Даны, которое она отправила журналистам газеты посредством WhatsApp: "Я хочу уехать сейчас же отсюда, я хочу за свои деньги билет купить, но у меня телефон отобрали". Дана буквально просит о помощи. "Мне не дают отсюда уехать. Телефон отобрали. Придумайте что-нибудь", – призвала Борисова, добавив, что паспорта у нее на руках нет – его изъяли сразу, как она прибыла в Таиланд.

Эта новость не осталась без внимания Андрея Малахова. Он эмоционально отреагировал на заметку. Ведущий "Пусть говорят" обнародовал в Twitter актуальный снимок загорелой, румяной и довольной жизнью, упитанной и счастливой на вид Борисовой. "Для всех кто думает что Дану удерживают силой – свежее фото. Слелано 5 часов назад..." – подчеркнул Малахов. Очевидно, что лечение идет блондинке на пользу.

Для всех кто думает что Дану удерживают силой- свежее фото. Слелано 5 часов назад... pic.twitter.com/HXlOqGWwLJ — Андрей Малахов (@a_malahov) 24 мая 2017 г.

И еще Малахов не удержался от камня в огород журналистки, написавшей статью про желание Даны сбежать из рехаба. Рассмотрев размещенный в статье скрин с телефона сотрудницы издания, Андрей обнаружил подозрительную деталь.

"МашаРемизова из @kpru сочиняй сказки про Дану Борисову хоть внешне правдиво: если у нее отобрали телефон и она пишет с чужого: что на фото??" – поинтересовался шоумен, поймав свою коллегу на возможном подлоге.

МашаРемизова из @kpru сочиняй сказки про Дану Борисову хоть внешне правдиво: если у нее отобрали телефон и она пишет с чужого: что на фото?? pic.twitter.com/WK2RoJnCFp — Андрей Малахов (@a_malahov) 24 мая 2017 г.

Между тем представители СМИ получили сообщение и от бывшего возлюбленного ведущей, отца ее дочери Полины Максима Аксенова. "Наконец-то мои усилия дали результат: Полина поговорила с мамой, первый раз за минувший месяц", – поделился радостной новостью бизнесмен. При этом он уточнил, что не знает, записывали ли разговор телевизионщики или же Дане и Полине удалось пообщаться тет-а-тет.

Отметим, что Дана Борисова находится на Самуи в реабилитационном центре "12 ступеней". Этот наркологический центр больше похож на комфортабельный курорт – пациенты там живут в виллах на берегу океана. В распоряжении Борисовой индивидуальный психолог, массаж, фитотерапия, йога. А персонал говорит по-русски и по-английски.